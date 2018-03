Pechen cuestionó a la conducción del MPN y Gutiérrez la cruzó

“Hay un principio básico y elemental de la democracia de no proscribir ni prohibir a nadie. Se debe tener una mirada más amplia. Este sistema tiene una base de salud indispensable que es la libertad de elegir y de ser elegido”, sostuvo.

“La gente sabe lo que quiere y la competencia debe ser abierta e igualitaria en pleno ejercicio de los derechos cívicos”, dijo y advirtió: “Esta es mi postura y no estoy de acuerdo con prohibir o proscribir alguna candidatura, eso me hace acordar a los acuerdos de cúpulas. Bienvenida la reunión del otro día (del MAPO), pero el MPN no tiene antecedentes de proscripción, es justo la antítesis de eso, ya que nace de la proscripción de un partido”.

Respecto de lo que se planteará en la reunión conjunta de la Convención y la Junta de Gobierno del MPN el viernes, Gutiérrez dijo que estará en la agenda implementar la paridad de género y la boleta única electrónica.