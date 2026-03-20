Chau verano: el otoño arranca en Neuquén con un finde inestable

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un viernes de lluvias aisladas y máximas que no superarán los 19°C.

Arranca el otoño y se empieza a mostrar una nueva faceta en las condiciones meteorológicas en Neuquén y alrededores. Para este viernes 20 de marzo y el fin de semana, el pronóstico anticipa una baja de temperatura y con períodos de inestabilidad.

Serán días para disfrutar ya que para muchos significará un fin de semana largo por el feriado del próximo martes 24 de marzo y el puente no laborable del lunes 23.

Para este viernes 20 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que la ciudad de Neuquén registrará una jornada con lluvias aisladas a lo largo del día. El cielo estará nublado y acompañado por una suave brisa del sector suroeste. La máxima no superará los 19°C.

El tiempo el fin de semana

El sábado será, quizás el mejor día del fin de semana, aunque aparecerá el innombrable con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora:

Sábado 21: Será una jornada con cielo parcialmente nublado a algo nublado. La temperatura máxima ascenderá a los 21°C y la mínima rondará los 9°C . El viento rotará al oeste y aumentará su intensidad con ráfagas de hasta los 50 km/h , durante toda la jornada.

Domingo 22: El cielo estará mayormente nublado, y el viento del sector oeste mantendrá su protagonismo. La temperatura rondará los 15°C.

El lunes próximo, puente por día no laborable para algunos sectores, el cielo estará parcialmente nublado con una máxima de 20°C, mientras que el día feriado, martes 24, la temperatura llegaría a 22°C con cielo algo nublado.

Alerta meteorológica en la cordillera

El SMN indicó para este viernes 20, una alerta amarilla por lluvias en la zona de Cordillera de Aluminé; Cordillera de Chos Malal; Cordillera de Loncopué; Cordillera de Minas; Cordillera de Picunches y Cordillera de Ñorquín.

El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local.Es posible que en algunas zonas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada.