Pechi apura la venta de un área protegida a un country

El country viene intentando comprar esas tierras desde hace 15 años, pero el pedido no prosperaba porque no había condiciones políticas para que aprueben la ordenanza. En agosto de 2016, Quiroga consideró que la situación era favorable y mandó un proyecto al Concejo que comenzó a tratarse esta semana.

Su argumento es que, como Rincón Club de Campo está ocupando el terreno hace mucho tiempo, corresponde regularizar con una venta. Aclaró en la iniciativa que, si no pueden ser las ocho hectáreas que están alambradas, se transfieran por lo menos las 3,5 que originalmente tuvieron cesión provisoria.

Desde el UNE y Libres del Sur anticiparon que se opondrán porque se estaría avalando una toma vip. En el MPN, en cambio, prefirieron no opinar. Juan Zingoni, concejal de ese bloque, alegó: “No podemos decir nada porque aún no empieza la discusión en comisión y no conocemos el tema en profundidad”.

Francisco Sánchez, presidente del bloque oficialista, defendió la venta. “Ellos ocupan ese terreno desde 1992, no es algo de ahora, y en su momento la cesión se aprobó por unanimidad, con Derlis Kloosterman (MPN) como intendenta”, subrayó. Remarcó que “acá hay una cesión a una asociación que caducó, como cientos de casos que tenemos en la ciudad, y no se trata de gobernar para los ricos”. También negó que las tierras pertenezcan al área protegida. En rigor, hay 3,5 hectáreas que hoy están fuera de Bardas Norte porque la misma ordenanza de 1992 las desafectó. Las otras 4,5 hectáreas que el barrio privado ocupó sin norma que lo avale formarían parte del parque público.

Francisco Baggio (UNE) contó que intentarán frenar la venta con un proyecto propio, que se tratará la semana que viene, que apunta a declarar la caducidad y obligar al country a devolver el predio ocupado. Mercedes Lamarca (Libres del Sur), en tanto, se inclinó por “analizar las vías legales para corregir esto, porque la culpa la tiene el Municipio al no actuar y el barrio privado se aprovecha de eso”.

El tema se volverá a analizar el próximo martes en la comisión de Obras Públicas. Allí se revelará si el oficialismo logra el respaldo suficiente para concretar esta venta, pese a las irregularidades.

Objetivo

Querían tierras para expandir la cancha de golf a los 18 hoyos

La ordenanza que le cedió parte de un área protegida a Rincón Club de Campo es la 5736, de diciembre de 1992. El argumento principal para prestar parte del parque fue que el barrio privado necesitaba ampliar su cancha de golf para realizar torneos internacionales. En los fundamentos de la norma, los concejales explicaron que el préstamo “se basa en la necesidad de realizar las ampliaciones de la actual cancha a una de 18 hoyos, homologable por la Asociación Argentina de Golf”. Agregaron que “esto implicaría la realización de importantes torneos nacionales e internacionales, lo que beneficiaría a nuestra ciudad”. Remarcaron que, para concretar la cesión, se desafectaron 3,5 hectáreas del parque público Bardas Norte, que pasaron al dominio del Municipio. Además, aclararon que el préstamo es “por 10 años, sin opción de compra, prorrogable por igual período”. Dispusieron que el country tenía “prohibida la construcción de obras permanentes de ningún tipo” y que “las calles públicas que circundan la cesión en uso al Rincón Club de Campo, lote S1, deberán permanecer libres al tránsito”.