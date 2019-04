Pechi defendió la medida de prohibir las motos

“Hasta tanto se convierta en un lugar recreativo, que implica hacer curvas y tránsito serpenteado como en el parque central se decidió hacer esto. Algunos dicen que es inconstitucional y me gustaría saber por qué”, dijo, con relación a que desde las 22 de mañana ya no se permitirá la presencia de motos desde Olascoaga en el cuadrante que va desde Aconcagua Purmamarca, entre Río Negro y La Pampa, hasta Democracia. No obstante, advirtió que la municipalidad no se puede convertir “en un cuartel de inspectores que daban ir detrás de cada tarado que anda corriendo en moto”.