Pechi demandará en el TSJ a Gutiérrez por las regalías

Para la Municipalidad ya se vencieron todos los plazos fijados por la ley de procedimientos administrativos y ante la “falta de respuesta” del ministro de Economía e Infraestructura de la Provincia, Norberto Bruno, esta dio por denegada la petición y quedó habilitada para iniciar la demanda legal.

La semana pasada, Quiroga ordenó a los representantes legales de la comuna seguir adelante con las acciones que ahora implican una presentación formal ante el gobernador Omar Gutiérrez, cuestión que se formalizará en las próximas horas.

Este tema se había puesto sobre la mesa el 29 de noviembre del año pasado cuando el Municipio, a través de sus apoderados legales, inició el reclamo administrativo ante Bruno.

Si en 60 días –que es el plazo administrativo- tampoco hay respuesta de Gutiérrez al pedido del Municipio, se iniciará la demanda legal ante el TSJ.

Son tres los conceptos en los que la ciudad sustenta el reclamo de regalías hidrocarburíferas mal liquidadas, pero el más importante se refiere a las compensaciones que la Secretaría de Energía de la Nación realizó a las empresas productoras en el marco del Plan Gas I y II, pagando la diferencia entre el precio garantizado por Nación con el precio real de venta del millón de BTU.

Sobre ese total, se debe pagar el 12% a las provincias, pero esto, según la comuna que conduce Quiroga, no fue coparticipado a los municipios.

De ese 12% de regalías, la provincia debe distribuir entre los municipios el 15% y de ese 15% a la Municipalidad de Neuquén –por ley- le corresponde el 35,03% de esa masa de recursos.

En el caso de la provincia de Neuquén, las compensaciones por el Plan Gas I y II incluyó a empresas como YPF, Petrobras, Total, Pan American y Capex.

Las diferencias en las liquidaciones de regalías fueron detectadas por una consultora contratada por el Municipio, que analizó operaciones realizadas en el período comprendido entre 2012 y 2017.

Antecedente

Entre 2005 y 2007 el intendente Quiroga ya había realizado un reclamo similar a la Provincia y esto le representó al Municipio ingresos por 11 millones de pesos.

“Estos son recursos de todos los vecinos de la ciudad de Neuquén, por lo tanto es mi obligación como intendente llevar adelante el reclamo hasta las últimas consecuencias, y ello incluye iniciar una demanda legal si es necesario”, dijo el jefe comunal.

Para la Provincia, ese reclamo no tiene sustento

A fines del año pasado, cuando la Municipalidad de Neuquén formalizó este reclamo de supuestas regalías mal liquidadas, la Provincia, a través del fiscal de Estado, Raúl Gaitán, desacreditó el tema, al asegurar que estos recursos que se solicitan no son coparticipables. Gaitán explicó que las compensaciones por el Plan Gas que recibió Neuquén no deben girarse en porcentajes coparticipables “porque no es regalía”.

El tema siguió su curso a partir de las presentaciones que hizo la ciudad y que no tuvieron eco en la provincia.

De forma paralela, otra controversia que surgió por este tema se le generó al propio Municipio, a raíz de que la oposición en el Concejo Deliberante capitalino pidió explicaciones el mes pasado al intendente Horacio “Pechi” Quiroga por un contrato con la empresa Macroconsulting SA, que fue la encargada de analizar este reclamo de la ciudad a la provincia. El pago a la consultora ascendería a 100 millones de pesos y la Municipalidad informó en su momento que esta firma fue contratada a través de una licitación pública.

