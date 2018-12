Pechi echó al jefe del Instituto de Previsión Social

Zecca le dijo a este diario que no sabía que lo iban a apartar y que acató la decisión sin objeciones, “porque es una de las prerrogativas que tiene el intendente y él decidió que era hora de que saliera”. Agregó que, aunque no le explicitaron los motivos, “esto seguramente tiene relación con la discusión de este año sobre las jubilaciones”.

Durante gran parte de 2018, hubo una acalorada batalla política en el Concejo Deliberante por la reforma de la caja previsional. En medio del debate, Zecca hizo declaraciones que no coincidían con la postura de Quiroga. Una de las disidencias más resonantes ocurrió en junio, cuando el Ejecutivo pegó el faltazo en una reunión, mientras que el administrador del IMPS dio el presente y encima reconoció que el proyecto de la oposición era “bueno”.

Desde el sindicato municipal, Sitramune, también vincularon la separación de Zecca a una represalia. El titular del gremio, Santiago Baudino, afirmó: “Fue un castigo por haberse plantado y decirles que estaban haciendo las cosas mal”.

El gremialista relacionó el apartamiento “con el castigo a los consejeros Pedro de la Zerda y Daniel Caporalini, que mandaron a sus sectores de trabajo con la excusa de ahorrar plata”. Contó que el sindicato impulsa una ordenanza para que la elección del administrador del IMPS sea por voto secreto de los trabajadores “y que no puedan sacarlo como hicieron ahora”.

Como la caja jubilatoria sigue con déficit, en medio de las campañas electorales de 2019, el Concejo deberá discutir una segunda reforma. Martínez, el nuevo administrador, arrancará su mandato con una prueba de fuego.

Mauricio Zecca. Ex administrador del IMPS

1. ¿El intendente le anticipó que lo iba a apartar de la administración del Instituto?

No, no estaba hablado. Durante el año, que fue muy movido, varias veces no coincidimos en algunas opiniones, pero no estaba hablado.

2. ¿La decisión tiene que ver con las disidencias que mantuvieron?

Sí, seguro que sí, está completamente atado. De todas maneras, la ordenanza que regula al Instituto Municipal dice que el intendente tiene esta facultad de sacar al administrador, así que puede hacerlo.

3. ¿Cómo sigue usted de ahora en más?

Soy empleado municipal de Obras Públicas, volví a mi función. Además, sigo integrando el consejo de administración del Instituto porque me votaron.

