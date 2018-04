Pechi le da su apoyo al candidato para el TSJ

“Yo puedo dar una opinión que hasta puede ser interpretada como una recomendación. Esta es una decisión que toman solamente los diputados, pero tratándose que acá se postulan personas debo decir que conozco al doctor Busamia como un hombre de honor, una persona decente con una gran trayectoria profesional”, describió Quiroga sobre el nombre que propuso en la Legislatura el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez.

En la Legislatura ya corren los plazos para que se expresen diversos estamentos acerca de la candidatura. Pero el respaldo de Quiroga supone una fuerte señal acerca de un debate que, es evidente, llega con un margen de consenso.

Quiroga consideró en otro tramo de sus declaraciones que “a la Justicia hay que dotarla de profesionales que hayan demostrado que el ejercicio del derecho lo han hecho con moral, principios éticos y calidad intelectual como ha sido siempre el doctor Busamia”.

Con respecto a las críticas que recibió el candidato por su afiliación partidaria al MPN, Quiroga manifestó que “con ese criterio Oscar Massei y algunos otros magistrados tampoco habrían podido ser vocales del Tribunal Superior de Justicia”.

Según el jefe comunal, “si creemos que no hay que tener ninguna afiliación partidaria para ser miembro del Tribunal entonces aclaremos esto y que se ponga como requisito. Hoy estar afiliado a un partido, cualquiera que sea, no lo inhibe y no lo inhabilita”.

Quiroga también relativizó las críticas que Busamia recibió por su rol como abogado. “También se ha dicho que es abogado de empresas privadas. Creo que debe ser por ser buen abogado, ninguna empresa va a tomar un abogado malo”, dijo y confirmó: “Creo que fue una buena decisión del gobernador haber mandado su postulación”.

Busamia es la primera opción que tomó el gobernador apenas se abrió la vacante que dejó Kohon, fallecido días atrás, una vez que dejó el Tribunal para jubilarse.

Es la primera vez que afronta la alternativa de tener que hacer la propuesta, desde que asumió el frente de la provincia.

Al margen de la posición que fijó el intendente, el líder de Cambiemos en la provincia, se presume que hay acuerdos previos con otros sectores legislativos.

La posición del intendente significa un alto en la seguidilla de diferencias que cruzaron la relación entre Quiroga y Gutiérrez.

Sus posturas contrapuestas están vinculadas con la puja política por el control de la ciudad, y tras el triunfo de Cambiemos en los dos comicios del año pasado, por el escenario de la discusión provincial en el 2019. Por un lado, se ve la chance clara de que Gutiérrez vaya por un mandato más, y Quiroga es uno de los que podría darle la batalla electoral.

Massei recordó en Facebook que con él no fue tan sencillo

El vocal del Tribunal Superior de Juticia, Oscar Massei, recordó ayer en su cuenta de la red social Facebook que durante su designación el intendente Horacio Quiroga no fue tan benevolente.

“Avísenle al señor Intendente QUIROGA que cuando se elevó el pliego del suscripto (por él) para integrar el Tribunal Superior de Justicia -noviembre de 2008-, los diputados RADICALES...me votaron en contra -adelante radicales-”.

Massei es un hombre vinculado al Partido Justicialista, donde fue un conocido militante que de hecho llegó a disputar la provincia como candidato a gobernador.

Al referirse al pliego del postulante propuesto por Omar Gutiérrez (ver nota central), el actual vocal dijo que Germán Busamia “es un excelente profesional y reúne las condiciones para el cargo” por el que es nominado ahora, debate que se da en la Legislatura.

