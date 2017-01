Pechi niega fondos para las vecinales y hay polémica

NEUQUÉN

La decisión del intendente Horacio “Pechi” Quiroga de vetar la ordenanza 13621, que otorgaba fondos a las comisiones vecinales para organizar los festejos de cada barrio, generó fuertes críticas, tanto desde el Movimiento Popular Neuquino (MPN) como de los vecinalistas.

Ayer, Quiroga defendió el veto y le apuntó al partido provincial, al asegurar que este está “acostumbrado a que la fiesta la pague siempre el Estado. Así fundieron la provincia y esta ordenanza es una de las tantas muestras que han dado de que ahora quieren fundir el municipio”, dijo. “Pero no se lo vamos a permitir”, apuntó.

El concejal del MPN Marcelo Marchett, salió al cruce de estas declaraciones, al afirmar que el jefe comunal “quiere instalar un tema político electoral y no discutir el proyecto en sí. Mañana se propondrá otra cosa y va a contestar lo mismo”. En cuanto a los recursos que se iban a destinar, el edil precisó que en total representan 1,6 millones de pesos, que es un tercio de lo que cuesta la Fiesta de la Confluencia y que “se gasta en tres días”. Marchetti aclaró que fue el impulsor de que se realice esta celebración en la ciudad, que en su momento esa ordenanza también fue vetada y que después se terminó aprobando. “Con esto puede pasar los mismo. Acá se destinaban recursos para el festejo aniversario de cada barrio, para poner en valor su vida institucional. La mayoría de las vecinales no lo puede hacer porque no tiene la capacidad económica para llevarlo adelante”, señaló.

“Esto, más allá de la fiesta aniversario, nos permitiría movilizar a cada barrio y que el Municipio pueda conocer los problemas de cada lugar mucho más en profundidad”. Marcelo Marchetti Concejal del Movimiento Popular Neuquino

En el veto se hizo una proyección teniendo en cuenta el incremento anual previsto en la ordenanza, determinando que “de mantenerse vigente esta norma en el tiempo, resulta que en menos de 35 años pasará a ser más importante el gasto destinado al subsidio para los festejos del aniversario barrial que al plan de obra pública de la ciudad”.

Marchetti, por su parte, aclaró que cada comisión vecinal tiene que presentar un proyecto para demostrar en qué va a gastar y que no estaba previsto en la ordenanza derivar fondos sin saber su destino. “Vamos a insistir en esta ordenanza en el Deliberante porque tiene una elaboración participativa”, anunció el concejal del MPN.

Oscar Castillo, presidente de la comisión vecinal de Valentina Sur Urbana, dijo que estaban a la espera y “contentos” de recibir esos fondos. “Este 2017 cumplimos 59 años y nos cuesta mucho hacer la fiesta, los que vienen colaboran pero necesitamos darles a los músicos al menos comida y bebida”. Sostuvo que la fiesta es “muy importante para el barrio porque se juntan todos los vecinos”. Señaló que el año pasado el sonido lo aportó el gobierno provincial y que la Municipalidad “no colaboró en nada”.

12 fueron las ordenanzas vetadas en 2016 por el intendente Quiroga. El de las comisiones de fomento es el primer veto de este año. Pechi no tiene mayoría en el Deliberante y por esta razón muchas ordenanzas impulsadas por el MPN se aprobaron.