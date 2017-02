Pechi pide una filial local del EPAS antes de firmar

Neuquén.- El culebrón entre el Municipio y el EPAS tendrá su nuevo capítulo en este año electoral. Aunque desde el gobierno provincial se informó que hay un contrato de concesión acordado, siguen los cruces y las chicanas entre ambas partes. Ayer, el intendente Horacio Quiroga planteó que está listo para firmar el documento, pero antes quiere que le aseguren que el ente no usará lo que paguen los vecinos capitalinos en otras localidades.

Quiroga no negó que haya un contrato acordado, pero remarcó que quedan algunos puntos por saldar antes de estampar las firmas. Dijo que tiene que quedar escrito que el EPAS funcionará como cualquier empresa concesionaria y se someterá a penalidades si no cumple con el servicio de agua y cloacas de manera eficiente.

Agregó que otra condición es que el EPAS cree en la ciudad “una empresa desagregada al resto”. “Si no, complica el control y nosotros no tenemos por qué meternos en los costos de, por ejemplo, Huinganco, Andacollo o Manzano Amargo”, sostuvo.

El intendente indicó que nunca tuvo acceso a cuánto recauda el EPAS en la ciudad ni cuáles son sus costos operativos. Dijo que “lo único que sabemos es que hace algún tiempo aumentó la tarifa un 100 por ciento y podríamos decir que puede ser barato o caro, pero es un problema de lo que me parece, porque tendríamos que tener acceso a la información”.

Para Quiroga, lo que sí está claro es que se están haciendo obras importantes de saneamiento con financiamiento nacional y que el EPAS podrá tener un contrato a 50 años, para darle previsión para seguir invirtiendo. Observó que, en las últimas dos décadas, por la falta de un contrato, “hubo una descapitalización del servicio”.

El ministro provincial de Recursos Naturales, Alejandro Nicola, se molestó con esas declaraciones. Insistió en que ya hubo un acuerdo por la concesión del EPAS “que está listo hace rato”, tal como había anunciado el gobernador el lunes.

Sostuvo que no entiende los reparos del intendente porque “lo que se cobra en la ciudad no alcanza ni para cubrir la mitad de los costos; y hoy, si no fuera por el aporte de la Provincia, no tendría servicio”. Para el futuro, agregó, “se cae de maduro que se transfieren los costos del servicio a la tarifa, que la va a aprobar él”.

“Tiene que ser una unidad operativa para el servicio de Neuquén capital, a los efectos de las inversiones, la fijación de las tarifas y el destino de los recursos”. Horacio Quiroga. Intendente de Neuquén

El Municipio se muda en 2018

El intendente Horacio Quiroga recorrió ayer la obra del edificio municipal que se ejecuta en Novella y Godoy, en el oeste de la ciudad. Confirmó que la primera etapa estará lista a principios de 2018 y podrían mudar las oficinas a fines de ese año.

El secretario municipal de Obras Públicas, Guillermo Monzani, acompañó al intendente en la recorrida y dio detalles técnicos de la construcción. Explicó que hoy se están haciendo las fundaciones de la primera etapa de un edificio de cuatro pisos.

Este primer tramo incluirá planta baja y primer piso, con 2400 metros cuadrados, casi la misma superficie que el Palacio Municipal actual, que está en el centro. “Estamos ejecutando todo lo que son las bases, los hormigones, y en abril hacemos la licitación pública para las terminaciones; estimamos que en los primeros meses del año que viene esto ya va a estar en funcionamiento”, anticipó Monzani.

Explicó que, una vez que la construcción esté lista, “vamos a tener unos meses más para vestirlo con amoblamiento, luminarias, computadoras, artefactos y demás; así que la mudanza será a fines de 2018”.

En tanto, Quiroga dijo que es “una de las obras importantes de la gestión y no es solamente el traslado de una sede administrativa, implica el concepto de que el municipio acompañe el desarrollo del sector más poblado de la ciudad”.