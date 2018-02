Si bien la medida consiste en una movilización con previo retiro de los lugares de trabajo, el mandatario aseguró que "aquellos empleados municipales que no se presenten a cumplir con sus tareas, sufrirán el descuento del día con la correspondiente pérdida del presentismo" y agregó: "Los contribuyentes de la ciudad no pueden pagar el sueldo de alguien que no cumple con su trabajo".

En Neuquén, la convocatoria impulsada desde gran cantidad de gremios -que en Buenos Aires encabeza Hugo Moyano- será este 21 de febrero a las 10.30 en el monumento a San Martín.

Embed En relación a la marcha convocada para mañana por distintos sindicatos a nivel nacional y regional, quiero informar que el municipio de la ciudad de Neuquén respeta el derecho a protestar, pero también hará respetar el derecho a trabajar. — PechiQuiroga Oficial (@pechi_quiroga) 20 de febrero de 2018