Pechi reimpulsa una causa penal contra 33 despedidas

La medida cuestionada por el Municipio fue dispuesta el 31 de mayo por el fiscal Pablo Vignaroli, que notificó a los abogados de la comuna el 15 de junio sobre esta situación, al argumentar que no se pudo “acreditar delito alguno”. Frente a esta decisión, la Municipalidad, a través de su asesor legal, Javier Pino, solicitó la revisión de la medida y ahora el tema quedará en manos de la jueza de Garantías Mara Suste, quien fijó audiencia para el próximo miércoles a las 11.

La denuncia es contra 33 trabajadoras, 12 de las cuales ingresaron al municipio para hacer la toma, mientras que el resto se encadenó afuera.

Pino recordó que en su presentación como querellante en la causa iniciada en octubre de 2017, el Municipio fundamentó que quienes llevaron adelante la toma del edificio “incurrieron en los delitos de atentado a la autoridad, agravado en concurso real con privación ilegítima de la libertad mediante el uso de amenazas, en concurso ideal con amenazas agravadas con el propósito de obtener una medida por parte de un miembro de un poder público en concurso real con daños, agravado por tratarse de bienes públicos”.

Las mujeres que se quedaron sin trabajo realizaron una protesta para ser reincorporadas en la Municipalidad. Amenazaron con prenderse fuego.

Argumentos

El representante legal de la Municipalidad sostuvo que el accionar de estas personas derivó en una interrupción de los servicios públicos y en el desalojo del edificio por el riesgo que representaba esta situación para los empleados y contribuyentes.

“Además de ingresar con bidones con nafta, se metieron en las oficinas, que fue lo que llevó a desalojar el edificio. Está la pericia de la policía que dice que el líquido era inflamable. A pesar de todo esto, el fiscal Vignaroli extrañamente consideró que quienes ocuparon ilegalmente el municipio y amenazaron con prenderse fuego no cometieron ningún delito”, dijo Pino, y agregó que la medida “resulta llamativa porque es el mismo fiscal que, por ejemplo, sí inició una investigación por una amenaza de bomba telefónica anónima al Banco Provincia”.

Apuntó que “es evidente que se están aplicando criterios diferentes porque en su presentación, el municipio dejó claro qué delitos se estaban cometiendo y además en el expediente figuran las pericias que hizo la policía, comprobando la existencia de combustible en un bidón que habían ingresado los manifestantes”.

Desde hace cuatro meses, las mujeres reclaman ser reincorporadas.

Recordó, además, todo el tiempo transcurrido que lleva la causa en la Justicia provincial. Precisó que el 28 de marzo, el Municipio ya había solicitado rever la medida y en una audiencia de control de la investigación, a través de la jueza Mara Suste, se logró acceder a una revisión ante el fiscal Pablo Vignaroli, que volvió a dictaminar el archivo de la causa el 31 de mayo.

“Esta es la medida que ahora se cuestiona nuevamente y otra vez será la jueza Suste quien deberá resolver si la investigación se reactiva, para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones previstas en el Código Penal, o si quedará impune”, señaló Pino.

¿Despidos o finalización de contratos?

La toma del edificio municipal de parte un grupo de mujeres y la protesta en la calle de Sitramune se originaron por el despido de 33 contratadas que trabajaban bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano, que conduce Yenny Fonfach.

El Municipio argumentó que habían sido desafectadas porque se les vencía el vínculo y se decidió no renovarlo, mientras que el sindicato adujo que muchas de esas trabajadoras llevaban más de dos años de servicio en la ciudad y que, por ende, se trataba de una relación de dependencia encubierta.

A su vez, las despedidas denunciaron maltrato laboral y que se las obligaba a desempeñar tareas de índole partidaria, además de realizar aportes que salían de esos contratos para ser destinados a Nuevo Compromiso Neuquino (NCN), el partido político del intendente Horacio Quiroga.

Las ex contratadas finalmente no fueron reincorporadas y el reclamo terminó diluyéndose, no así las causas penales que ahora el intendente quiere reflotar.

Por otra parte, en lo que refiere a Sitramune, el intendente también fue por el lado de las contravenciones que generó esa protesta. Por este motivo, y a instancias del Tribunal de Faltas, al sindicato se lo condenó a pagar 118 mil pesos por la quema de cubiertas y ruidos molestos en la puerta de la Municipalidad.

La otra denuncia que tiene imputados

En mayo, el secretario general del sindicato de empleados municipales (Sitramune), Santiago Baudino, y otras dos personas del mismo gremio fueron imputadas por la Justicia por cortar el año pasado la intersección de las calles Roca y Avenida Argentina, donde se ubica el edificio de la Municipalidad de Neuquén.

La acusación la lleva adelante la fiscal Valeria Panozzo, a partir de una denuncia que hizo el propio Municipio, que se constituyó como querellante en la causa. Además de Baudino, los otros imputados son Juan Bautista Castro y Víctor Beroiza.

Los hechos que ameritaron la intervención de la Justicia en este caso remiten también a septiembre del año pasado, en medio del conflicto por el cese de los contratos de 33 trabajadoras municipales. En el escrito se señala que los tres integrantes de Sitramune obstaculizaron durante distintos días de ese mes (como el 8 y el 11) “la intersección de las calles Avenida Argentina y General Roca en forma total, impidiendo la libre circulación vehicular por vía terrestre”. Se indica, además, que “los imputados se ubicaron sobre la cinta asfáltica junto a otros manifestantes (no identificados)” con carteles que “cruzaban por completo la mano derecha de la Avenida Argentina (sentido norte-sur), en su intersección con calle General Roca, con la leyenda ‘Sitramune’”.

La fiscalía especifica que la calificación legal del hecho es “entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra, en carácter de coautores”.

