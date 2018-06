Pechi y el MPN rompen acuerdo por jubilaciones

A la comisión de Legislación General del Concejo concurrió el presidente del Consejo de Administración de la caja jubilatoria municipal (IMPS), Mauricio Zecca; el secretario general de Sitramune, Santiago Baudino, y el subsecretario de Recursos Humanos del municipio, Claudio Lucero.

Teníamos la expectativa de generar un proceso para resolver el déficit y contener a los trabajadores con 30 años de aportes. Se intentó generar este espacio, pero el oficialismo no sólo no hizo aportes sino que Artaza no asistió a ninguna de las reuniones”, se quejó la concejal del MPN Vanina Merlo. “Y el representante de la Municipalidad que asistió (en referencia a Lucero) informó sobre algunas cifras de los contratados que hoy no aportan y que generan desequilibrios, pero no pudo dar explicaciones respecto de las observaciones que hicimos”, apuntó. Merlo indicó que, según la óptica de su bloque, el proyecto de Cambiemos no mejora la situación de la caja y que el mandato con el que fue Lucero consistió en sostener el proyecto que en su momento envió el intendente Horacio “Pechi” Quiroga.

Por su parte, desde el bloque de Cambiemos, Laura Plaza dijo que su sector está dispuesto “a continuar con la discusión sobre la caja previsional del IMPS” pero poniendo como punto de partida el proyecto oficialista que ingresó en febrero.

Señaló que la propuesta impulsada por bloques de la oposición “implica que todos los vecinos de la ciudad tengan que pagar el déficit de la caja municipal, y hablamos de más de mil millones de pesos en cuatro años, que es lo que la Municipalidad debería aportar, y eso no lo vamos a permitir”.

Por todo esto, tanto el oficialismo como la oposición firmaron sus respectivos despachos en minoría, con la diferencia de que de llegar al recinto la posibilidad de aprobar alguna de las dos iniciativas, la tiene la oposición por la cantidad de concejales con los que cuenta. Y, de darse eso, el casi seguro veto de parte del Ejecutivo.

“No vamos a tolerar que Baudino y la oposición quieran manejar los recursos que son de todos los vecinos. Tenemos un intendente que fue elegido por cuarta vez con un plan de gobierno y lo vamos a cumplir, como así también vamos a continuar trabajando para que todos los empleados municipales puedan jubilarse con todos sus aportes”, señaló Plaza. “La gestión de Pechi Quiroga se ha caracterizado por cuidar la plata que es de todos y destinarla al mejoramiento de la ciudad, por eso hoy se están realizando obras que verdaderamente benefician y mejoran la calidad de vida de los vecinos”, agregó.

Juan Luis Ousset, otro de los integrantes de la comisión en representación del MPN, disparó que Cambiemos “no propuso nada nuevo” a lo que ya había sugerido con relación a la modificación del sistema de jubilaciones, y por eso justificó la decisión de avanzar con el proyecto de reforma propuesto desde su sector.

El Instituto Municipal de Previsión Social tiene un déficit de $75 millones en su caja jubilatoria.

