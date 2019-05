Peleó en Malvinas y lo expulsaron por ser bisexual

Según contó el diario The Guardian, Ousalice fue juzgado por una corte marcial en 1993, después de haber sido acusado de abuso indecente a un marinero. El hombre siempre negó los cargos y fue absuelto. No obstante, durante el juicio lo obligaron a revelar su bisexualidad ante la corte marcial y fue dado de baja de la Marina después de 18 años como operador principal de radio porque podía “corromper” a otros miembros. Vale precisar que los homosexuales no podían prestar servicio como militares hasta el año 2000 en el Reino Unido.