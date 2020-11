Pellegrino: "debemos reforzar el medio de Vélez"

En la misma sintonía sobre la continuidad de cruces en poco tiempo, Pellegrino analizó el cambio de Almada y el rendimiento de Ricardo Álvarez. Sobre Thiago señaló: "viene de dos lesiones musculares en el inicio. No jugaba desde el minuto cero desde antes de la pandemia. Obviamente cuando nos pusimos en desventaja, había que redoblar el esfuerzo y pensé que gente fresca nos iba a dar mejores posibilidades al margen de lo que él nos pudiera dar. A veces hay que pensar más en el bosque y no en el árbol, aunque el partido era importante y Janson para mi estaba muy bien luego del buen partido en Uruguay. La gente de arriba son los que te dan más posibilidades de cambiar la ecuación".

VELEZ VS PATRONATO.jpg El próximo juego de Vélez será contra Patronato.

En tanto, acerca de Ricky, dejó fluir su felicidad por observar en el rendimiento que viene mostrando. "Estoy contento por él. Ha sufrido mucho las lesiones, hace mucho que no iniciaba un partido y terminaba los 90 minutos. Sumó minutos en todos los encuentros, terminó entero incluso hoy con un calor muy pesado. Sabemos la clase de persona que es, ojalá pueda seguir disfrutando de su profesión".

Con la lupa puesta en la línea media, Mauricio dijo que uno de los grandes desafíos del equipo es "volver a rearmar el mediocampo, que para mí era el corazón del equipo. Se fue gente importante en esa posición, con mucho peso en la construcción, manejo de situaciones y además convertían goles. Estamos en ese momento y todos los jugadores son importantes. Ojalá sigamos en la competición, todos los chicos van a tener posibilidades".

Por último, volvió a enfatizar sobre la rotación de jugadores en estos primeros cuatro partidos de su ciclo en Vélez. "Después de todo el tiempo que estuvimos parados, era un riesgo alto no variar el equipo. Tuvimos muchos problemas y lesiones como nunca me había pasado a nivel muscular y tendinoso. La Sudamericana son eliminatorios a todo o nada, debíamos poner todo ahí sin desmerecer el campeonato donde queremos dar lo máximo. Hoy no nos guardamos nada. Y si bien lo más sencillo sería tener un equipo y dejarlo, el momento lo amerita. Lo más importante es tener jugadores frescos para competir".