"Tengo un sesgo hacia el optimismo un poco alto. Trato de pensar en positivo. Es mi formación. No me cierra el escenario de que Cristina gane porque veo que hay una mayoría que quiere un cambio. Y no veo a la Argentina suicidándose y tirando todo este esfuerzo por la borda", afirmó Peña.

En declaraciones al sitio Infobae, el jefe de ministros consideró que "lo más duro ya pasó" y que agregó: "Todavía tenemos mucho camino que recorrer, y no veo a esa enorme mayoría de argentinos diciendo "ya está, nos rendimos, no hay nada que hacer, tienen que volver Aníbal (Fernández), Cristina (Kirchner), (Guillermo) Moreno".

"Hoy por hoy da la sensación, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que el peronismo es Cristina. Eso es hoy lo que los representa", señaló.

Sobre el peronismo, evaluó que "no es un partido político, porque ni siquiera se presenta el PJ con Cristina sino por otro lado".

"El presidente del PJ, va en una lista distinta que la de su partido. El vicepresidente (Daniel) Scioli, también. En cada provincia se presentan con un sello diferente. Todo eso habla de una cierta crisis de identidad. Pero no creo que haya que darlo por muerto. Dependerá de ellos", dijo.

Además, subrayó "Lo único que decimos es, ya gobernaron. O sea que, más allá del discurso, está claro lo bueno y lo malo. Tendrán sus virtudes y sus defectos, pero está claro lo que son".

"A los votantes que están dudando les digo: no se olviden de que ustedes son los protagonistas de toda esta historia. Nosotros estaremos un tiempo, pero vivimos acá y nuestros hijos van a vivir acá. Y hay que pensar que la resignación y el miedo son nuestros principales enemigos. Ni (Sergio) Massa, ni (Florencio) Randazzo, ni Cristina: la resignación y el miedo", remarcó.

Señaló que "lo que susurra Cristina todos los días es ¿Viste que no se puede otra cosa? ¿Viste que te iban a fallar? " y señaló que "no te está dando una esperanza, no puede contagiarla".

"Nosotros vamos a seguir laburando todos los días para demostrar que sí", subrayó.

Por otra parte, el jefe de Gabinete rechazó que tenga aspiraciones presidenciales y señaló que su "vocación" es "ayudar" a Mauricio Macri.

"Te juro que no, no, no, no. No, porque creo que la vocación de uno tiene que estar clara desde el arranque y mi vocación siempre ha sido acompañarlo, ayudarlo. Y esta tarea es espectacular, me encanta. Con eso sobra", dijo.

Sobre el jefe de Estado, evaluó que "Mauricio Macri es uno de los principales presidentes desde el 83 para acá y que quedará en la historia argentina como un visionario y como un transformador".

"Así se lo reconoce en todo el mundo. Hoy Mauricio es uno de los presidentes más prestigiosos del mundo entero. Y muchas veces uno no es profeta en su tierra, sobre todo en este círculo del poder, pero uno recorre el país con él y ves el cariño, el vínculo que hay", señaló.

Además, cuestionó "esta lógica de que en la Argentina no se ordenaba el sistema político por quién tiene más votos sino por quién tiene más prensa, más poder, más aparato".

"Y creo que Mauricio vino a romper eso. Con un gran sacrificio personal, porque él podría vivir cómodo de otra manera y se ha sometido a 15 años de agravios, de ataques, de persecución judicial. Y se mantiene con una energía increíble, viene todos los días, pone la cara, hace cosas, le da para adelante y está feliz. Creo que eso lo va a colocar en un lugar muy importante en nuestra historia", puntualizó.