Tras su carta de "hartazgo" publicada en Facebook la semana pasada, el actor y director teatral Pepe Cibrián subió esta noche la apuesta de sus dichos ("no me retracto de lo que escribí", dijo) y apuntó contra todo el arco político.

En una entrevista de casi una hora en Intratables (América TV), Cibrián cuestionó duramente al macrismo: "Macri me defraudó, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, siento que la gente tiene hambre, que no hay trabajo, no vino un peso de las inversiones, ya paremos de joder con la herencia (...). Le diría que no se desdiga, que paren de hacer llamaditas por las puertas, deseo que le vaya bien como también deseaba que a Cristina le vaya bien".

También criticó la gestión de Cristina Fernández: "Sentí que había una gran corrupción con la cual no estaba de acuerdo y desde ese lugar me desilusionó". Añadió: "¿Cómo va a haber menos pobres en Alemania? Esto es delirante, kafquiano".

El director teatral, en otro tramo, había contado que votó a los ex presidentes Carlos Menem, a Cristina Kirchner y al propio Macri.

Sobre CFK, específicamente, sostuvo: "Es una mujer sumamente inteligente. Pensé que iba a ser una estadista (...). El kirchnerismo creo que ha hecho cosas maravillosas; el macrismo no lo ha hecho y espero que lo haga".

Cibrián también criticó a Eugenio Zaffaroni y su vínculo con el kirchnerismo: "Un juez no tiene que ser tan partidista, un juez debe ser imparcial porque si no no es creíble".

¿Sobre Margarita Stolbizer? "Me encantaba Stolbizer, pero no entiendo que esté con (Sergio) Massa, ahora no creo que la vote. Estoy sorprendido que se puedan mezclar el agua y el vinagre".

¿Sobre Elisa Carrió? "Me parece una mujer con muchos ovarios, dice lo que le da la gana, pero no sé si la votaría".

Cibrián también criticó duramente los piquetes: "Hay que seguir adelante aunque te rompan el auto, todo el mundo tiene derecho a quejarse pero no de esa manera. Este Gobierno me dijo que no iba a haber piquetes; sacarme mi derecho por el derecho de otro no me sirve".

El actor, por otra parte, fue muy crítico del presidente estadounidense Donald Trump: "El horror es Trump, es un enfermo mental".

Asimismo, habló del rol político de Ángel Mahler, hoy ministro de Cultura porteño: "Si me ofrecieran un cargo no lo aceptaría; es muy riesgoso, genera enemigos. Hay que hacer, sacar el (teatro) San Martín adelante, y supongo que lo está haciendo porque es un hombre que ama el arte y el teatro".

Cibrián, por último, dijo que si tendría que hacer un musical sobre un político argentino elegiría a... Juan Domingo Perón.