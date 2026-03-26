Impactante incendio en un depósito de pinturas: hay una fuga de gas y más de 100 evacuados

Sucede a un día de la explosión en la planta de garrafas. El lugar está envuelto en llamas hace varias horas y los vecinos hicieron una grave denuncia.

Tanto los trabajadores de la empresa Fademac como los vecinos de la zona fueron evacuados.

Alrededor de las 9 de la mañana comenzó un incendio de gran magnitud en un depósito de pinturas de la localidad de Francisco Álvarez, Moreno. Al menos 25 dotaciones de bomberos trabajan en el lugar. Esto sucede un día después del incendio de depósito de garrafas en la localidad de Mariano Acosta, en Merlo.

La fábrica que se incendia desde la mañana se encuentra en las calles San Martín y Chilecito y, según reconstruyeron las autoridades, el lugar es propiedad de una empresa que se dedica a fabricar químicos , solventes, pinturas y otros productos tóxicos.

Tanto los trabajadores de la empresa Fademac como los vecinos de la zona fueron evacuados, no solo por el humo tóxico que se respira en el barrio, sino por una fuga de gas que se detectó en el lugar.

Según informó TN, Defensa Civil advirtió que hay escape de gas en los alrededores del depósito que sigue prendiendo se fuego. Siguen llegando dotaciones de bomberos para tratar de apagar las llamas.

Se incendia una fábrica de pinturas en Moreno

"Estaban soldando y saltó una chispa. Como vieron que no pudieron controlar el fuego, evacuaron", contó un trabajador de una fábrica lindera en diálogo con TN. También dijo que la empresa se dedica a acopiar químicos, solventes, pinturas, membranas y otros productos tóxicos.

Las denuncias de los vecinos por la fuga de gas en el depósito

Sandra, una vecina del lugar, contó que fue evacuada y dijo que no piensa irse porque tiene temor a que le roben. “Acá podés esperar cualquier cosa”, manifestó.

Y aseguró que hizo tres denuncias contra la empresa “porque había fuga de gas, no se podía dormir, respirar, ni descansar. Yo vivo en frente, a una casa del depósito. Había siempre fuga de gas a la noche”.

“A mí me llamó la policía para decirme que tenía que irme, guardé algunas cosas mías y de mis hijos, y nos fuimos. Estamos todos bien”.

"Me despertó el temblor, es impresionante"

A raíz de la magnitud que tuvo este incendio, la situación preocupa a los vecinos de zona oeste ya que su color oscuro da cuenta de su toxicidad y prevén que puede generar mayores complicaciones.

incendio deposito pinturas

"Yo me autoevacué, vivo en frente al depósito que es de puntura, aislante térmico, membrana", explicó Ariel, uno de los vecinos den diálogo con A24. Y confirmó que hay casas linderas.

“A mí me despertó el temblor, me temblaba toda la casa y llamé a los bomberos. Es impresionante”, contó.

Defensa Civil ya delimitó el perímetro, a unos 300 metros alrededor de la fábrica, y repartió barbijos a los trabajadores de prensa. El fuego todavía no fue controlado y podría afectar a otros predios.

Gran operativo de seguridad en inmediaciones de la fábrica

Testigos y periodistas coincidieron en que se escuchaban estallidos de manera continua, lo que complicaba el trabajo de los bomberos y aumentaba el riesgo en toda la zona.

Por el momento no se registraron víctimas, aunque las autoridades mantienen un operativo estricto de seguridad, ya que las explosiones podrían seguir y el denso humo en la zona podría afectar a los vecinos de la zona.

incendio fabrica de pinturas

El fuego avanzó con gran rapidez, ya que las llamas comenzaron a salir por el techo del galpón y se extendieron hacia sectores de carga y descarga, donde había pallets y mercadería acumulada.

En medio del operativo, desde fábricas cercanas comenzaron a retirar elementos inflamables, como garrafas, para evitar una tragedia mayor.