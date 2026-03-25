El depósito de garrafas que explotó no estaba habilitado: ¿Cuál es la principal sospecha?

Varios trabajadores resultaron con graves quemaduras en la cara y el cuerpo, y hay más de 300 evacuados en la zona. Qué dijeron los empleados del lugar.

Los videos registrados por los vecinos logran dar dimensión de la gravedad de la situación.

Un impactante incendio se registró en las primeras horas de este miércoles en un depósito de garrafas en la localidad de Mariano Acosta, en Merlo, provincia de Buenos Aires . De las primeras investigaciones trascendió que el establecimiento no estaba habilitado . Las principales hipótesis del origen del fuego.

El siniestro comenzó poco antes de las 7 de la mañana en un local ubicado sobre la avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres. En el lugar trabajaron nueve dotaciones de bomberos para controlar las llamas.

Los videos registrados por los vecinos logran dar dimensión de la gravedad de la situación. Las grandes columnas de humo y fuego se pudieron ver desde varias cuadras debido a la inmensidad del incendio. Recién cerca de las 10 los bomberos confirmaron que se logró controlar.

Se incendia un depósito de garrafas en Merlo: hay tres heridos y se registraron fuertes explosiones

El propietario del depósito fue identificado por las autoridades como Óscar Adrián Benítez, de 48 años, quién dijo dedicarse a la compra y venta de tubos de gas. Por decisión de la justicia, fue demorado.

La causa fue caratulada como “incendio” y quedó en manos de la UFI 02 de Morón a cargo del Dr Cappello, quien va a ordenar un peritaje en el lugar.

Incendio, explosión y heridos

Varios equipos de bomberos trabajaron el lugar y se reportaron cuatro heridos, tres de ellos empleados del lugar, quienes fueron traslados quemaduras leves a un centro de salud. Se trata deRaúl Kross, de 48 años; Diego Robledo, de 41, y Víctor Tuller de 47 años.

Además, un vecino, identificado como Thiago Vera, de 18 años, que fue alcanzado por una garrafa en medio de la explosión. Inclusive, en uno de los videos viralizados se alcanzan a ver a los involucrados con quemaduras en las piernas.

El depósito no estaba habilitado y hay una sospecha

Si bien todavía se están investigando las causas, una de las víctimas dio detalles sobre cómo inició todo. Según informaron fuentes policiales, el fuego se desató cuando conectaron una pava eléctrica y se refirieron a la posible pérdida de una garrafa que le explotó a uno de ellos en la cara.

Las víctimas sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en cara, cuello y manos. En el mismo sentido se confirmó que el lugar no contaba con habilitación.

explosion garrafas El incendio se registró en las primeras horas de este miércoles.

Sergio Ravelli, director de Defensa Civil de Merlo, dialogó con la prensa y explicó que durante la mañana trataron de controlar el incendio, pero por las explosiones era difícil aproximarse. También aclaró que los vecinos se autoevacuaron y después, tras la intervención de personal especializado, tomaron mayores medidas de precaución. Además, contó que hay un jardín de infantes cerca, pero que no hubo afectados allí.

Recién pasadas las 10, Ravelli confirmó que las llamas fueron controladas y que se estaban realizando tareas de enfriamiento. “El incendio se encuentra controlado, ya no habría peligro de explosiones”, agregó.

Por otra parte, sostuvo que la zona continúa vallada y también sigue evacuada la manzana del depósito. “Deben haber evacuadas unas 300 personas”, agregó.

"Vuela todo por el aire": la desesperación de los vecinos

Durante las primeras horas del incidio, los vecinos dieron detalles de la aterradora situación que estaban atravesando. “Yo estoy encerrado frente a mi local, una casa de electricidad, que está justo en frente. Corté la luz y me da miedo porque vibra todo”, dijo Francisco, un vecino de la zona, en diálogo con este medio.

Tal era así que, mientras mantenía contacto telefónico, se alcanzaban a escuchar las detonaciones. “Vuela todo por el aire, tengo mi casa al lado, mi señora, mi hijo y mi nieto están encerrados ahí”, completó.

Ezequiel, otro vecino, contó que se evacuó y fue hasta la casa de su mamá debido a la gravedad de la situación. “Es agarrar todo lo importante y rezar que no pase nada en el camino. Tengo un bebé chico y uno nunca sabe lo que puede pasar con una situación así o por la gente cuando se descontrola y sale rápido con el auto”, resaltó.

Gif incendio en una fabrica

“Hay elementos que están cayendo en la vía publica. Al lado, cayó una garrafa sobre una casa, puede ocurrir una desgracia en cualquier momento”, lamentó.

Noelia, una mujer que vive a tres cuadras del lugar, contó que debió sacar los vidrios de las ventanas a causa de las importantes vibraciones. “La gente estaba llevando a los chicos al colegio, tomándose el colectivo para ir a trabajar cuando comenzó todo”, explicó.

“Vi gente quemada”, contó Elizabeth, otra mujer. “Todos los vecinos empezaron a correr para todos lados”, agregó. El incendio ya fue controlado, pero continúa el trabajo de enfriamiento en la zona.