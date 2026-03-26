Un bebé murió durante un parto en una casa: ordenaron requisas y allanamiento

El hecho ocurrió en Rincón de los Sauces y es investigado por el Ministerio Público Fiscal. También secuestraron celulares y ordenaron entrevistas.

Un bebé murió el pasado domingo durante un parto en una casa de Rincón de los Sauces . El hecho es investigado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que ordenó allanamientos y requisas para determinar las circunstancias del fallecimiento.

La investigación está a cargo de la fiscal del caso Rocío Rivero, en conjunto con la Policía provincial. Según se informó oficialmente, como primera medida se dispuso la realización de la autopsia en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, el allanamiento de una vivienda y la toma de entrevistas a distintas personas.

El MPF informó que, según la información preliminar recolectada, la mujer cursaba 42 semanas de embarazo y tenía previsto realizar el parto en la vivienda, acompañada por una obstetra y su pareja.

"Alrededor de las 7 de la mañana, desde el hospital local llamaron al 101 informando sobre una situación: se solicitó una ambulancia para asistir a una mujer que estaba dando a luz en un domicilio particular, y minutos después se comunicaron para suspender la asistencia", informó el organismo judicial. Y continuó: "A las 7.20, la pareja llegó a una clínica privada de la ciudad en un auto particular, donde la mujer fue asistida en la sala de parto, y luego dada de alta".

fiscal rocio rivero.jpg La fiscal del caso de Rincón de los Sauces, Rocío Rivero. MPF

Rivero requirió el allanamiento de la vivienda, donde se encontró una pileta que se supone fue utilizada durante el parto. Además, solicitó allanar el lugar donde la obstetra se alojaba, ya que había viajado desde otra ciudad de Neuquén hacia Rincón de los Sauces.

En simultáneo, secuestró teléfonos celulares para peritar el contenido de las comunicaciones, y requisó el auto en el que se movilizaba la obstetra. Además, ordenó entrevistar a los médicos y médicas que asistieron a la mujer en la clínica privada; y que alertaron sobre los llamados telefónicos al hospital local; así como la remisión de los informes médicos.

Por el momento, no hay personas imputadas en el caso.