Video: un docente increpó a estudiantes libertarios y terminaron todos a los golpes

Un violento episodio se registró en una universidad. Uno de los jóvenes terminó con una costilla fisurada. La agrupación de LLA presentó una denuncia penal.

Este miércoles se registró un episodio de brutal agresión entre un docente y militantes estudiantes de la La Libertad Avanza en la Universidad de Lanús (UNLA). El ataque dejó a un integrante con una costilla fisurada y derivó en una causa judicial por lesiones y amenazas.

Desde el espacio político "Crear + Libertad" acusaron al docente Juan Tumini y a Emanuel Carloni , autoridad del establecimiento, por los hechos violentos.

En los videos que circularon en redes sociales se puede ver como un docente ataca a los estudiantes libertarios. "Te dije que no me filmes. Te voy a tirar el celular si me filmas así nomás", comenzó. Luego, Tumini mira a cámara e intenta agarrar el dispositivo.

"No agredas", remarcó uno de los militantes, pero el docente respondió a golpes de puño: "Te voy a cagar a trompadas. Tomatelas, tomatelas. Tomatelas porque te cago a trompadas".

La situación se descontroló rápidamente y uno de los jóvenes militantes, identificado como Julián Aguilar, terminó recibiendo atención médica porque los golpes de puño que recibió le provocaron la fisura de una costilla. La concejal del bloque, Patricia Werenicz, detalló que tres jóvenes acudieron a la comisaría para radicar la denuncia.

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En otro momento del ataque que fue grabado, se puede escuchar más agresiones y una voz pide: "Pará que lo vas a matar, boludo. Pará". Inmediatamente aparece una mujer y grita: "No me calmo nada, te vas. Esta universidad para nosotros es todo, es la vida, ¿entendés? Así que te vas, te están echando los docentes. Te vas".

"Acá hay mucha gente que es hijo de desaparecidos. Ustedes vienen a hablar de eso, es obvio que te van a cagar a trompadas", se escucha decir a otra mujer. Resulta que la argupación 'Crear + Libertad' volvió al predio universitario un día después de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, por lo que se generó un fuerte roce con otras agrupaciones estudiantiles.

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La denuncia de La Libertad Avanza tras el ataque

Tras la agresión recibida, los jóvenes libertarios se retiraron de la universidad. Acto seguido, realizaron una denuncia a través de redes sociales relatando lo que ocurrió, como también uno de los alumnos agredidos habló sobre cómo escaló la violencia.

"En cuestión de cinco minutos viene una banda de como cinco o seis personas (de las cuales cuatro al menos eran hombres de más de 35 años y con cierta robustez corporal) a patotearnos y amenazarnos", relató Thiago Salvatori, uno de los alumnos agredidos, en diálogo con Infobae.

Según indicó, se mantuvieron pacíficos pero Tulmini "se puso como loco e intentó robarle los celulares" a dos de sus compañeras, al notar que estaba siendo filmado.

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Por otro lado, LLA denunció que tanto La Cámpora como el Partido de los Trabajadores (PTS) advirtieron que tienen la "entrada prohibida" al predio de la Univerisdad de Lanús y acusaron que eran 'mandados' por Ignacio Moroni, concejal libertario de la localidad.

Al cononcerse esta denuncia de las agrupaciones opositores, el concejal publicó un video en sus redes sociales donde relató lo ocurrido: "Una patota kirchnerista, liderada por Juan Tumini, docente, y Emanuel Carloni, autoridad del establecimiento, agredieron físicamente a miembros de La Libertad Avanza de Lanús. Acabamos de denunciar penalmente el acto mafioso", denunció.

Patoteros y cobardes. Por más que les duela, la libertad va a seguir avanzando en Lanús.

Moroni también repudió que Julián, uno de los militantes, terminó con una costilla fisurada. "Exigimos al rector, Daniel Bozzani, su inmediata intervención para identificar a cada uno de los agresores", concluyó.

Denuncias de ataques racistas y discursos de odio

A diferencia de la versión difundida por los militantes libertarios, el espacio de izquierda '¡Ya Basta!' fue el primero que sostuvo que los libertarios son quienes inciaron la pelea. Incluso, la agrupación denunció agresiones físicas y amenazas de muerte.

Aseguran que se dirigieron con insultos discriminatorios hacia docentes y alumnos que se acercaron a cuestionar su presencia. Por otro lado, el repudio se centró en la postura oficial del gobierno nacional respecto a la última dictadura militar, algo que la comunidad de la UNLa -históricamente ligada a los Derechos Humanos- considera "inadmisible" en sus aulas.