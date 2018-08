Pepe Mujica: "Ya me voy acercando a la muerte"

El ex presidente de Uruguay y actual senador José Mujica, de 83 años, dijo que dejará su banca en el Parlamento porque quiere tomarse “licencia” antes de morirse, dada su avanzada edad. “Veo que tengo 83 años y me voy acercando a la muerte. Quiero tomarme licencia antes de morirme, sencillamente, porque estoy viejo. Hay un tiempo para venir y otro para irse y así como se caen las hojas de los árboles también nos caemos nosotros. La vida continúa, no es tan importante”, subrayó.