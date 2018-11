“Perdí el trabajo hace un año. Tuvimos que ir a vivir con mi suegra, pero como no alquilaban con chicos, nos pidieron la casa. Me cansé de tocar puertas. Con mi mujer no teníamos dónde ir y decidimos venir a acampar”, relató a LU5 Marcos, padre de familia.

El hombre dijo que se las tienen que arreglar como pueden, que se tienen que ajustar a los horarios del camping como el servicio de baño que cierra a las 19, sobreviviendo a las inclemencias climáticas.

"Anoche llovió mucho y se cortó la luz. Traté de poner algo encima de la carpa para que no ingresara agua, no soportaron las varillas y se quebraron. No pudimos dormir", aseguró Marcos.

El hombre reside en Plottier desde hace 18 años, seis de los cuales se desempeñó como chofer en una empresa de la que dijo fue despedido injustamente hace un año.

Marcos contó que hace algunas semana los visitó una asistente social del municipio de la vecina ciudad pero que no tienen ninguna certeza de tener una ayuda.

Además, señaló que la única asistencia de mercadería que recibieron hasta el momento fue de la dirección de la escuela 92, donde concurren sus hijos.