Perdió su virginidad a los 41 y ahora espera un bebé

A su vez, destacó: "A las 6 semanas escuchamos los latidos del corazón, y a las 11 semanas vimos la mano del bebé acariciando su rostro. La próxima semana se cumplen 4 meses (¡casi a mitad de camino!) Y estamos ansiosos por verla nadando mariposa y espalda ".

Sobre su virginidad, Amanda confesó a la BBC que sus relaciones anteriores la dejaron por otras mujeres. Tras esos fracasos amorosos, admitió que después de eso estaba "saliendo con miedo"; y ahí fue que tomó esa decisión. Sobre el día que perdió su virginidad, destacó: "Valió la pena la espera, pero no de la manera en que la gente pensaría. El sexo fue genial, pero estoy en una relación amorosa y comprometida con un hombre que puede ofrecerme amor". Además argumentó: "Cuando tenía 40 años, había salido con más de 100 hombres. Aunque tuve escarceos con más de 50 de estos hombres, nunca tuve relaciones sexuales con alguno de ellos. No estaba esperando el matrimonio o aguantando por razones religiosas. Sabía en mis entrañas que quería experimentar relaciones sexuales dentro de una relación mutuamente amorosa y comprometida. Esa relación nunca llegó". Amanda confesó que perdió su virginidad 10 meses después de su primera cita con Dave, quien era divorciado y hacía tres años que no tenía sexo.

Una fortuna por su primera vez

Katya, una ucraniana de 19 años que reside en EE.UU., vendió su virginidad a un emprendedor de Múnich por poco más de 1,3 millones de dólares a través de la agencia de acompañantes Cinderella Escorts. La inusual subasta revela una preocupante tendencia entre las mujeres de esta industria. El emprendedor alemán se quedó con su virginidad tras haber propuesto el precio más alto. Superó a un letrado de Nueva York y a un cantante de Tokio que propusieron pagar por la virginidad de Katya un millón de euros y 800.000 respectivamente, informó la agencia de acompañantes. Posteriormente, el millonario mostró su disposición a casarse con ella o a apoyarla económicamente pagándole unos 10.000 euros al mes.

