Perdió un testículo por negligencia médica: le darán 60 mil euros

Todo pasó en 2015, cuando Miguel fue al hospital con un fuerte dolor en la zona de los genitales y, tras muchas horas de no darle un diagnóstico claro, una doctora le dio la mala noticia con una broma. Lo peor vino después de la intervención a la que le sometieron: "Cuando salí del quirófano, me dijeron que todo había salido bien, que me iba a recuperar perfectamente. No quisieron darme mi historia clínica para que yo consultara también en un médico privado y eso me pareció extraño pero, como tenía un apósito que me cubría los testículos, yo me fui del hospital creyendo que tenía los dos", denunció la víctima.