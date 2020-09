"Los acompaño desde acá, me uno a la peregrinación, rezo por ustedes y por favor, no se olviden de rezar por mí. Les doy la bendición. Que el Señor los bendiga y la Virgen nos cuide", expresó el Papa, desde el Vaticano. El lema de la peregrinación es "Madre abrázanos, queremos seguir caminando".

Como se sabe, la "caminata religiosa" se suspendió hace unas semanas por obvias razones que su organizador, el párroco de la Iglesia Virgen de Luján en Centenario Gustavo León, se encargó de explicar.

La transmisión está prevista desde el Facebook Santuario Ntra Sra De Luján Centenario, a partir de las 13.

El Papa Francisco firmó el decreto para transparentar las operaciones. Desde El Vaticano, el Papa envió un mensaje para los peregrinos de la virgen en Centenario.

"Les mando un saludo y los acompaño en esta peregrinación numero 40 en Neuquén, Centenario. Una peregrinación a la Madre, a la virgen de Luján. Y me gustó el lema: 'Madre, abrázanos', queremos segur caminando'. A veces el camino se hace difícil y no sólo a veces. Ordinariamente puede ser difícil y en estos momentos de la pandemia y tanta amenaza a la salud y tanto miedo, tantas necesidades es más difícil" señaló Francisco en la cinta.

Por otro lado, el Papa se refirió a la compleja situación social, de salud y económica que se vive en el mundo, en el contexto de pandemia: "Por eso necesitamos que la Madre nos abrace, nos junte. Una vez oí decir que uno de los trabajos de una madre es juntar a los hijos y a otra le escuché decir cuando le preguntaron, cuál de los hijos es mejor o el preferido? Y decía tengo cinco dedos en la mano, si me pinchan uno, me duele lo mismo que si me pinchan otro. Todos son distintos pero todos son iguales. Eso es la Virgen con nosotros. Todos somos distintos pero ella es Madre y nos abraza", finalizó.

La tradicional peregrinación se realiza todos los años el tercer domingo de septiembre y convoca desde 15 a 30 mil personas de todo el Alto Valle. Feligreses, jóvenes y familias enteras que buscan un espacio de reflexión mientras aprovechan la primavera para hacer ejercicios. Previo a este enorme cambio de vida en el mundo, el evento comenzaba con dos columnas a las 8 de la mañana: una desde la rotonda doctor Ramón de Neuquén capital y otra desde la primera rotonda de la localidad. Las dos desembocaban en la ermita ubicada en la barda del ex peaje de la Ruta 7 y todos juntos salían unos 7 kilómetros hacia Centenario, donde miles de personas celebraban la misa al aire libre en la plaza San Martín, frente a la parroquia Virgen de Luján.