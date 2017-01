El senador del MPN y secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa; Guillermo Pereyra, aseguró que esta tarde, junto a las autoridades del Ministerio de Trabajo, intentarán evitar los despidos registrados en las empresas de servicios Halliburton y Schlumberger. Además explicó cómo se desató una nueva crisis generada por las retenciones de tareas realizadas por los empleados en medio de una conciliación obligatoria.

Esta tarde desde las 14, el Sindicato de Petroleros y el de los Jerárquicos buscarán evitar los nuevos despidos en un encuentro que podría durar varias horas con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y funcionarios de esa cartera.

"Con respecto a los despidos, tenemos 822 registrados con las empresas que presentaron los listados en el Ministerio de Trabajo y en el medio de la conciliación obligatoria los compañeros hicieron una retención de tareas por una supuesta mala liquidación que generó como consecuencia nuevos despidos con causa", explicó Pereyra en declaraciones a LU5.

"Nosotros no vamos a permitir los nuevos despidos planteados por Halliburton y Schlumberger, lo vamos a plantear con el ministro Triaca y esto seguro va a entorpecer la parte final de la conciliación", dijo Pereyra. "No sé cuántos telegramas entregaron en las últimas horas, pero estamos trabajando en el tema, y esto no va a quedar así", detalló.

"Con el Ministerio de Trabajo vamos a buscar un punto de coincidencia, pero la verdad es que estamos lejos de lo que nosotros queremos", agregó el titular del senador emepenista.

Por otro lado, Pereyra indicó que sigue a la espera de las inversiones que prometió YPF en Vaca Muerta.

"La responsabilidad es de YPF y de las empresas de servicios especiales"

Por su parte Manuel Arévalo, del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, afirmó que "esto que se va formalizando no es culpa de ningún trabajador. Acá si hay alguna responsabilidad, es de YPF y de las empresas de servicios especiales".

"Necesitamos mantener la paz social. Acá se estuvo haciendo un gran esfuerzo en las últimas reuniones buscando una forma, en el marco de un emprolijamiento, en donde todas las partes tenemos que estar", aseguró Arévalo en declaraciones a LU5.

"Nos toca una crisis a nivel global, se esperaron inversiones que no llegaron y nos encontramos con que YPF cometió varios errores en su unidad de negocio en sus pruebas piloto en Vaca Muerta", agregó.

"Quisiera ver todos los contratos que tienen todas las empresas. Hay una empresa como H&P que está llena de extranjeros. Aún estando parados ganan más que cualquier otra empresa que tiene trabajadores locales", dijo Arévalo sobre las "desprolijidades" con las que conviven en el sector petrolero.

"Pido prudencia a las empresas porque durante años nunca perdieron plata y a los trabajadores no se les repartió nada", concluyó.