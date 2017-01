El secretario general del sindicato petrolero aseguró que no quiere más despidos: "No metamos nafta al fuego", sentenció.

Pereyra sobre los despidos: "Esto hay que terminarlo, si no va a ser una carnicería"

El senador nacional y secretario general del sindicato petrolero, Guillermo Pereyra, se refirió a la situación que atraviesan los trabajadores de las empresas Halliburton y Schlumberger, y pidió parar la mano: "Basta de despidos, no metamos nafta al fuego", sentenció.

"El sindicato no ha recibido ningún petitorio, de cuál es el reclamo y por lo tanto he tomado hace una hora (9:30) el conflicto en mis manos, mandé a los delegados a que me eleven un petitorio para yo reclamarlo, para hablar con Buenos Aires cuando sea necesario", dijo Pereyra a LU5, en relación a la situación de los trabajadores petroleros de la firma Schlumberger, que protestan en las instalaciones de Parque Industrial y denuncian nuevos despidos.

"Esto hay que terminarlo, si no, esto va a ser una carnicería. Yo personalmente voy a tomar, con la ayuda de los delegados, este asunto y vamos a normalizarlo. Lo principal es que hubo falta de información a los compañeros, y soy responsable", agregó el secretario general del gremio petrolero.

Pereyra adelantó que quiere ver todos los temas y hablar con las autoridades de las empresas para empezar un proceso de negociación que permita llegar a un acuerdo definitivo.

"Al mediodía voy a estar reunido con los compañeros delegados, tomando contacto con el ministerio de Trabajo de la Nación. En el medio tenemos una conciliación obligatoria donde hay 822 despidos. No se puede seguir agregando cosas como para agravar el conflicto. Estamos trabajando para descomprimir un conflicto nacional", explicó.

Para finalizar, el senador nacional pidió un "basta de despidos, paremos la mano y veamos dónde estamos parados. No metamos nafta al fuego".