Eso fue lo que afirmó ayer Guillermo Pereyra, titular del sindicato de Petroleros Privados, en diálogo con LM Neuquén, tras salir de la reunión anoche con CEO de YPF, Miguel Gutiérrez, y su equipo técnico. “Nos fue muy bien, hemos notado una predisposición por parte de YPF de arreglar la situación”, explicó el sindicalista.

El cónclave pasó a un cuarto intermedio para hoy, a partir de las 14, donde cada una de las partes elevará sus propuesta para destrabar el conflicto. Por caso, Pereyra aseguró que no hubo discusión ni debate, sino un diálogo ameno. “Nos reuniremos con intención de arreglar”, dijo.

A pesar de ello, aseguró que los bloqueos en Rincón de los Sauces no se levantarán hasta terminar la negociación en Buenos Aires. Fuentes de YPF informaron a este medio que la empresa “está abierta a la negociación, pero no está dispuesta a hacerlo en el marco de bloqueos y cortes”.

El conflicto arrancó hace unos días cuando desocupados de la empresa OPS Argentina (que está en convocatoria) cortaron el acceso a los yacimientos. Incluso, según YPF, no dejaron salir a empleados del lugar de trabajo. “Estamos más tranquilos porque hay predisposición a querer arreglar el tema. Cuando me enteré de que ellos salieron a bloquear caminos por su cuenta, pensé que eso era peligroso, así que ayer mandé un mensaje para no dejarlos solos”, explicó.

Ayer fue un día complejo en la provincia, ya que Gendarmería Nacional se encontraba apostada en los lugares de conflicto y circulaba la versión de un posible desalojo, debido a las pérdidas millonarias que tiene la empresa petrolera cada vez que se paralizan los yacimientos. No obstante, Pereyra intercedió, a pesar de que el conflicto no fue legalmente iniciado por el sindicato petrolero. “El gobernador (Omar Gutiérrez) está haciendo todo lo posible para evitar la represión”, expresó Pereyra ayer a la prensa.

El viernes, la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación notificó a las empresas por el conflicto, ante la paralización de la actividad.

El gobernador Omar Gutiérrez dijo ayer que estaba preocupado por el conflicto. “Estuve dos noches sin dormir”, enfatizó.

El FpV no quiere a Vaca Muerta como una garantía

Diputados nacionales del Frente para la Victoria (FpV) presentaron dos proyectos de ley que buscan impedir la utilización de los recursos naturales como garantía para el endeudamiento externo.

Darío Martínez, diputado nacional por el FPV y uno de los autores de las iniciativas, explicó que uno de los proyectos busca anular los decretos que el presidente Mauricio Macri firmó en enero y marzo para endeudarse en 40 mil millones de dólares con los recursos naturales como garantía, mientras que el otro busca prohibir la utilización de estos recursos para futuros endeudamientos.

El legislador calificó al primer mandatario como “un endeudador serial” y aseguró que su política pone en riesgo la soberanía sobre los recursos naturales, ya que será difícil para los próximos presidentes hacer frente a los vencimientos.

Aclaró que el proyecto no cuestiona acerca de la propiedad de los recursos y pone límites a los tres niveles de gobierno para hipotecar los recursos naturales. “Tampoco un gobernador o un intendente podrá usar estas garantías para solicitar créditos”, detalló.

Martínez declaró que, para los prestamistas, debe ser poco apetecible prestar dinero a un país en recesión y con un consumo interno deprimido, pero que tampoco se pueden pasar esos límites para acceder a los créditos internacionales.

14.000 metros cúbicos de petróleo se perdieron en la protesta

Son unos 3500 por día, de acuerdo con lo informado oficialmente por YPF. Asimismo, se pierden 2,9 millones de metros cúbicos de gas. La situación generó una pérdida de más de 45 millones de dólares para la compañía, que además denunció que se retuvieron unas 47 personas en un yacimiento.

El diputado Luis Sapag aseguró que el decreto de los recursos “es confuso”

El diputado provincial por el MPN Luis Sapag dijo que “es confuso” el decreto de los recursos naturales que pone de garantía el subsuelo hidrocarburífero a costa de tomar endeudamiento. El diputado está de gira en Houston en una feria de gas y petróleo. “Los hidrocarburos son propiedad de las provincias, no hay riesgo de embargo. El decreto es confuso y deja dudas al no mencionar explícitamente los recursos naturales como inembargables. Sería bueno que se mejorara la redacción del mismo y en eso trabaja el gobernador Omar Gutiérrez en este momento”, expresó Sapag.

El legislador afirmó que el decreto es confuso y propuso su modificación, como parte de la postura oficial que tiene la Provincia.