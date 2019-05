Pereyra: "Otro accidente fatal sería el fracaso de Vaca Muerta"

“En toda la planta no hay una sola señalización de las que exige la ley”, criticó. Sobre la pileta en la que hallaron la muerte los empleados de la contratista Pecom, Cristian Baeza, de 34 años, y Maximiliano Zappia, de 23 años, el domingo 5 de mayo, dijo: “No estaba señalizado el lugar, no estaba cercado, no había escalera de evacuación de la pileta, no había máscaras para bajar a una pileta, en fin, no había absolutamente nada”, reprochó.

El gremio petrolero desvinculó los accidentes fatales de la ejecución de la adenda que se le aplicó al CCT, aunque cuestionó la aplicación que le dan las empresas.

Hoy se realizará una inspección en Fortín de Piedra. Actuarán en conjunto expertos en Seguridad e Higiene de Tecpetrol, del sindicato y del gobierno de la provincia. Pereyra advirtió que de los resultados de esa tarea depende la continuidad o no de las medidas de fuerza. Ayer hubo un paro que “no afectó la producción”, aclaró el líder sindical. Sobre la planta de Techint esgrimió: “La habilitaron, pero todavía sigue en construcción. Entonces, todavía se están haciendo obras. Primero van a avanzando con las necesidades para la producción, dejando para después todas las medidas de seguridad. No nos sorprende, porque ninguna empresa tiene bien armado el tema de seguridad”, recriminó.

“El Ministerio de Trabajo de la Nación está desmantelado, ni siquiera recibe las notas que hacemos desde el sindicato”. “La Mesa de Vaca Muerta está dividida en seis submesas y, para ser sincero, la importancia que se le da al trabajo es menor”. “Nosotros seguimos insistiendo en limitar los tiempos que los compañeros están en el campo”, dijo Guillermo Pereyra, líder del Sindicato de Petroleros

Un plenario de delegados petroleros analizó las circunstancias de la muerte de los trabajadores de Pecom el viernes. Decidió un paro total en Pecom, que se cumplió ayer. Pereyra reveló que le costó contener la bronca de los compañeros de los fallecidos. Al mismo tiempo, deslizó que hay más de una empresa que no cumple con las mínimas condiciones de seguridad en los yacimientos.

El influyente dirigente consideró que el futuro de Vaca Muerta está amenazado por la inseguridad laboral. “No se resiste un solo accidente fatal más. Yo lo digo con todas las letras, porque ahí sí, yo, que he tenido que conducir un plenario de delegados muy duro, muy fuerte, percibo que otro accidente grave no se resiste. Ese sería el fracaso de Vaca Muerta”, remató tras recordar que hubo “ocho muertos en 15 meses”.

