Perpetua al enfermero y asesino serial

El enfermero, de 42 años, ya había sido condenado a cadena perpetua por otros seis homicidios. El que acaba de terminar es el tercer juicio en su contra y fue considerado por la prensa alemana como “culpable de la mayor serie de homicidios desde la Segunda Guerra en Alemania”. La policía alemana sospecha que podría haber asesinado a hasta 200 personas, pero varios casos no se podrán esclarecer porque los cuerpos de las presuntas víctimas fueron incinerados.

“Lo que usted ha hecho es incomprensible, es simplemente demasiado”, agregó Buehrmann mirando al condenado. Los detalles de este caso son atroces. Las víctimas, de entre 34 y 96 años, eran elegidas al azar por Hoegel. Entre 2000 y 2005 él inyectó sobredosis de medicamentos a decenas de pacientes. Según explicó, quería destacar entre sus colegas reanimando a los enfermos. “Era la única manera de integrarse en el equipo”, afirmó.

La pena impuesta este jueves en Oldenburgo no cambiará la situación del ex enfermero -ya condenado a perpetuidad en 2015-, ya que las penas no son acumulables.