¿Perro o gato? La mascota que es furor en las redes

Dúi, que significa mapache, es un perro, aunque de una raza indescifrable, que habita en Hanoi, Vietnam, y comparte su vivienda con otros canes y sus dueños, Hai y Tuan, de acuerdo a la información publicada por el diario Daily Mail.

Este cachorro de tres meses de vida tienen acolchado pelaje y unos simpáticos ojos desorbitados, tiene un personalidad vivaz y se la pasa corriendo y jugando.

"Dúi es sólo un perro normal, el origen puede ser híbrido de Dingo de patas cortas, una mutación genénica, no de la raza del perro Hmong Cõc (como muchos sugirieron). No vendemos perros ni vendemos a Dúi, tanta gente lo pregunta que ya no queremos responder", escribieron en un la red social Hai y Tuan, un poco cansados y demostrando tener pocas pulgas, menos aún que su querida mascota.