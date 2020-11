Persiguió, chocó y apuñaló al actual de su ex pareja: la víctima está grave

Un joven se encuentra internado en grave estado tras ser apuñalado por otro hombre en Junín de los Andes , quien lo había perseguido, chocado de atrás con su camioneta y agredido en plena calle, frente a la Comisaría 25. El agresor fue detenido y puesto a disposición de la Justicia. Se supo que la víctima tendría una relación con una joven, quien horas antes había denunciado al agresor, su ex, por violencia.

"Ningún efectivo resultó lesionado. Al reducirlo y verificar lo que había sucedido con el otro ciudadano, que estaba dentro del habitáculo, nos encontramos una escena bastante desagradable. Le había asestado dos puñaladas, una en el cuello y otra en el estómago, por lo que solicitamos una ambulancia de inmediato", explicó el comisario Daniel Castillo, coordinador de la zona sur.

La víctima fue atendida en el hospital de Junín, pero debido a la gravedad de las heridas fue derivado de inmediato al hospital de San Martín de los Andes, donde continúa internado en estado estable, aunque aún corre riesgo de vida. "Según el parte médico tiene varias heridas cortopunzantes, una que le arañó los pulmones, otra en el cuello y varios cortes en los brazos y antebrazos al tratar de defenderse", detalló Castillo.

policia3.jpg

Con respecto al agresor, indicó que horas antes, cerca de las 18, fue denunciado por la madre de su ex pareja en el marco de la Ley 2785, de violencia familiar. "La mujer hizo conocer de las agresiones que sufría su hija por parte de su ex pareja (el agresor) y se supo que el joven agredido estaba frecuentando a la ex del agresor, por lo que se habría desatado el inconveniente", indicó el comisario, quien también aclaró que toda la persecución, choque y agresión quedó registrada en las cámaras urbanas y también fue observado por un testigo que caminaba por el lugar.

"En momento en que pasó la víctima en su vehículo Focus blanco, comenzó la persecución de una cuadra y media, el conductor de la Ecosport chocó de atrás al otro auto, se bajó, le pegó golpes de puño al vidrio para romperlo y después agredió a esta persona", detalló Castillo.

policia.jpg

Ambos vehículos quedaron secuestrados en el marco de la causa, así como el cuchillo, de unos 18 centímetros de hoja, con que le asestó las puñaladas y otros dos más chicos que fueron encontrados en el interior de la Ecosport. Por los indicios, la actitud y determinación del agresor, se estima que la acción fue premeditada.

El caso quedó en manos del fiscal Manuel González, quien dispuso la detención del agresor y aguarda la evolución de la víctima, para determinar la gravedad de las heridas. El atacante podría ser acusado, como mínimo, por lesiones gravísimas, aunque también por tentativa de homicidio.