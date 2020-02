Pescó una trucha de 6 kilos en el Canal Principal

En diálogo con Somos Noticias, el pescador contó que por lo general atrapa pejerreyes en la zona, o alguna carpa, pero que esta vez el gran animal lo sorprendió por su tamaño y su peso.

“Nunca me había pasado de sacar un bicho tan grande, ni siquiera en el río. Cuando lo saqué quedé sorprendido y pasé por un negocio a pesarlo: tenía 6 kilos. Llegué a mi casa y seguía temblando de los nervios”, contó el vecino de Roca.

Dijo que estuvo entre media hora y cuarenta minutos intentando sacar al pez del agua, y se lamentó que justo no había llevado el teléfono celular para retratar el momento.

“Pasé por lo de unos muchachos y le pedí que me saquen una foto con su teléfono. Después lo traje a casa y vinieron amigos a sacarse fotos con el animal. Primero había pensado que era una carpa y le solté la tanza, pero cuando pegó un coletazo me di cuenta que no, era una trucha. Esperé que se canse, y tuve que tirarme al agua para sacarla”, relató.

Ahora el animal se encuentra en el freezer del pescador esperando el momento oportuno para cocinarlo y compartirlo en familia.

