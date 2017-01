Unos 300 trabajadores de la empresa Halliburton de Neuquén están con retención de tareas porque denuncian que se les liquidaron mal los haberes, con la mitad de las horas trabajadas en el campo.

“Anoche nos reunimos en los portones de la base para pedir explicaciones por la mala liquidación de las horas trabajadas. Nos liquidaron 12 horas cuando trabajábamos 24. Eso significa menos de la mitad de los haberes”, explicó a LU5 Carlos, uno de los trabajadores apostados en el frente de la empresa.

Desde ayer a las 20 los petroleros se reunieron frente al portón de la empresa en esta ciudad para acordar las medidas a seguir entre todos y evitar que salieran los tenían que subir al campo.

“No hay explicaciones por esta mala liquidación del sueldo. No pasó con otras empresas. No cumplieron con el acta de productividad del 20 octubre, no sabemos si está homologada”, agregó.

Incluso sostuvo que hubo gente que salió obligada al campo a las 16 horas, antes de las 20 como lo había decretado el sindicato.

“La mayoría se presento al trabajo pero se quedó a la espera de una reunión con la empresa para ver si nos liquidan acorde a lo trabajado”, añadió.

El trabajador se lamentó: “Entregamos parte de nuestro tiempo y no fueron retribuidos como corresponde”.