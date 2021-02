¿Pía les tiene miedo a las angelitas?

A pocos días del debut de la ex conductora de Informados de Todo (América), Mariana Brey le preguntó al periodista: “¿Nos tiene miedo?”. Y en ese momento Ángel sorprendió al tirar un dato sobre su nueva panelista. “A algunas sí, pero sé que las llamó a todas por teléfono”, expresó el ex conductor del Cantando 2020. “A todas, sí”, reconoció segundos después Brey.

Hay fecha para la nueva angelita, ella llamó a sus compañeras y mirá cómo reaccionó cada una

¿Pánico?

Yanina Latorre, que ayer se reincorporó al ciclo luego de su viaje a Miami, Estados Unidos, analizó: “A lo mejor lo hizo por pánico, es la primera vez que una angelita nos llama”.

Brey intentó llevar un poco de calma y se refirió al accionar de Pía. “Me parece que está bien, es políticamente correcta Pía, es así también”, opinó la angelita. “¿O es falsa?”, insistió el conductor. Ante ese comentario, Brey defendió a su colega: “No, falsa no, ¿por qué falsa?”. Acto seguido Andrea Taboada se sumó al debate. “Yo tengo vínculo con ella, como Mariana, somos colegas, hemos hablado muchas veces, compartimos viajes con Pía”.

Viendo que no había reacciones picantes de las angelitas con Pía, quien trabaja con el conductor en el programa El espectador, De Brito dio por cerrado el tema. “Mirá qué bueno, yo comparto la radio todos los días”.

Mariana Brey y Laura Ubfal se mataron en vivo

En LAM, Laura Ubfal y Mariana Brey se cruzaron feo por la polémica versión que la panelista del ciclo brindó sobre la salud de Carmen Barbieri. La periodista había lapidado a la angelita en su programa Gossip (KZO), luego de que esta dijera que la capocómica se había arrancado la sonda y que estaba agresiva durante su internación. La pelea siguió ayer en vivo cuando Ubfal fue invitada al móvil: "Yo no personalizo, no es ‘si me quiere, si no me quiere, ni infantil, ni una infantil’. Esas cosas son muy primarias, yo trato de mantener un nivel de diálogo un poquito más elevado. Yo respeto a todo el mundo, pero me indigné porque se vio al aire cuando a Mariana le hacen cambiar el tema, por la cucaracha". Pero Brey quiso explicar que no le dio el tiempo del ciclo para desarrollar la noticia: "Te agarraste del título y no viste el programa. Entiendo tu mala interpretación".

"Si vos sos periodista profesional y tirás un título al aire y yo leo, después por todos lados, con tu foto… A ver si podés escuchar", soltó Ubfal luego de las reiteradas interrupciones de su colega.

Fue cuando la angelita soltó: "Es lo único que sabés hacer, retar al otro, subestimar al colega. Gracias a todo este lío que armaste, pegaste un móvil en un canal de aire". "Gracias, Ángel, no necesito esto. Chau, chicos. Qué primaria que sos. ¿Sabés cuántos años tengo de carrera? ¿Yo necesito un móvil de aire? No me hagas reír", le respondió Ubfal. Y Brey fue irónica: "No soy primaria. Yo te contesto. Nunca te subestimé como periodista. Incluso leyendo en tu sitio el copy paste de cosas que pasan en Twitter. ¿Esas son tus fuentes?".