Pibes de Madryn se quedaron varados en Neuquén

"Los Pingüinos" llegaron el fin de semana para disputar el primer torneo de hockey sobre ruedas para menores en la capital neuquina. Belén Giraut, entrenadora de los chicos, explicó que un diputado de Chubut les donó 20 pasajes para el evento y finalmente no pudieron usarlos. "Cuando fuimos a Andesmar a cambiar esos voucher que nos dieron nos informaron que hace meses que no trabajan más con la provincia por falta de pago. Así que a último momento tuvimos que sacar dinero de donde no había para contratar una combi para poder viajar", explicó.

Los pequeños deportistas pudieron viajar a Neuquén, pero la combi que contrataron tuvo un desperfecto mecánico y por el momento no tienen cómo volverse a Puerto Madryn. Según dijo la entrenadora en declaraciones a Radio La Rocka de Chubut, "los chicos están varados y no tienen más dinero para alojamiento y comidas".

Ante la falta de ayuda de la municipalidad, y teniendo en cuanta la necesidad y urgencia de los niños de volver a sus casas, solicitan colaboración a los vecinos de Chubut y de Neuquén que quieran ayudarlos. Para ponerse en contacto con la entrenadora, los interesados pueden llamar al 2804996173 (Belen Giraut).