Mónica, su mamá, destacó la labor del personal médico y de enfermería, y aseguró que tratan muy bien a su hijo que quedó con un diagnóstico de parálisis cerebral. “Él no ve, no habla, come por sonda. Le quedó una secuela muy grave porque su cerebro está totalmente dañado”, explicó la mujer, quien junto a su marido tienen tres hijos más.

Los días desde el accidente fueron muy distintos para ellos, Mónica se la pasa al lado de Carlitos, mientras que Juan Carlos, su marido, se queda con sus hermanos en una chacra que le prestaron. Pero esa vivienda no tiene los resguardos necesarios que requiere la externación de su hijo menor.

Por eso, Julio Paz, líder de la Cooperativa de Vivienda Vientos del Sur inició una colecta para ayudar a esta familia a recaudar los fondos que les requieren para alquilar una casa.

Mónica comentó que una vez que todos puedan estar en casa, ella se encargará de sus hijos y su marido podrá de nuevo salir a trabajar como albañil. Incluso, desde el Hospital ya le garantizaron que le darán una cama y le enseñaron a darle la medicación a Carlitos y a ponerle la sonda.

“La idea es juntarles los fondos para encarar un contrato de alquiler que no baja de los 25 mil pesos, por lo que le piden de anticipación. Después ellos se la van a rebuscar para pagarlo, pero no tienen todo junto”, explicó Paz.

Actualmente el Municipio también los ayuda con 4 mil pesos mensuales que están guardando para cuando aparezca una vivienda para alquilar.

Para organizar la colecta, Paz convocó este lunes, a las 20, a una reunión en la oficina de la cooperativa, ubicada en Bs As. Sur 610 de Plottier, a la vera de la ruta 22. Esperan recibir dinero, y también alimentos y pañales talle XL para Carlitos.

Las entregas de las donaciones se pueden coordinar con Paz al 2995709771 y también para colaborar se pueden comunicar con la mamá de Carlitos, Mónica al 2995022168.

