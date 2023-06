Piden el recambio de ambulancias para el hospital de Chos Malal

Los trabajadores del parque automotor del Hospital de Chos Malal reclaman el recambio de las ambulancias y de los vehículos de traslado de pacientes . Aseguran que las soluciones que se les ofrecen no son a largo plazo y analizan la posibilidad de realizar medidas de fuerza.

Este último es un medio de transporte en el que trasladan entre 12 y 13 personas que deben realizarse exámenes especializados en centros de mayor complejidad. “Este transporte tiene el mismo kilometraje que las ambulancias”, aseguró.

Ambulancia Neuquén.jpg Además de las ambulancias, en el hospital tienen un minibús y dos camionetas para el traslado de pacientes. Todos los vehículos superan los 400 mil kilómetros.

“Nuestro reclamo hoy es al Ejecutivo Provincial y a la secretaria de Salud para que tomen cartas en el asunto y tengamos soluciones lo antes posible. Estamos reunidos y vamos a charlar que se puede hacer. No queremos parar con la actividad porque tenemos que seguir sosteniendo a los pacientes, no solamente las urgencias, pero de no ser escuchados vamos a evaluar medidas”, indicó.

Mauricio denunció que cuentan con un parque automotor muy complicado. Una de las “soluciones” que se da es pedir una ambulancia al hospital de Andacollo para tenerla a disposición en caso de urgencias. “Esto deja en evidencia que no son soluciones, nosotros estamos peleando por vehículos 0 kilómetros y no sacar una ambulancia a un hospital que también la necesita”, dijo indignado.

La vida útil de las ambulancias

El trabajador explicó que la “vida útil” de cada uno de estos vehículos es de aproximadamente 5 años, independientemente del kilometraje que tenga. “Hay que tener en cuenta que mientras más kilómetros tiene, las probabilidades de tener una avería en la ruta son mayores”, recalcó.

Mauricio señaló que los traslados que realizan no son a menos de 400 kilómetros de distancia. “Son recorridos muy largos. Estamos hablando de un recorrido de 400 kilómetros para llegar a Neuquén y otros 400 para volver. Es decir, un viaje promedio nuestro son 800 y 900 kilómetros”, detalló.