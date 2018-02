Piden nuevo juicio para un hombre por violar a su hijo

Ante un Tribunal de Impugnación, la fiscalía, la Defensoría del Niño y el Adolescente y la querella solicitaron que se anule la sentencia de absolución dictada en diciembre y que se envíe el caso a un nuevo juicio. Consideraron que los jueces no interpretaron cómo corresponden las pruebas presentadas durante el juicio contra el docente, acusado de violar a su hijo.

Fue recién después de que sus padres se separaron, en 2016, que el menor, hoy de 7 años, pudo revelarle a su mamá lo que le hacía su papá, explicó Kubatov. Aclaró que los abusos ocurrieron durante tres años (2013-2015) en la casa donde vivía la familia.

De inmediato, la madre lo denunció y comenzaron las pericias. “Antes me llamaba de otra manera (con el apellido de su papá), pero ya no quiero llamarme así, porque mi papá me hizo cosas malas”, comenzó su relato del niño en la cámara Gesell, donde “no tuvo contradicciones y explicó claramente que su agresor era su papá y qué era lo que le hacía”, sostuvo la abogada.

Tanto las entrevistas con las psicólogas como los informes médicos que dan cuenta de las lesiones que sufrió el menor producto de los abusos fueron presentados en el juicio; mientras que la defensa no presentó ningún perito médico. Sin embargo, para los jueces Carina Álvarez, Martín Marcovesky y Daniel Varessio no fueron suficientes y absolvieron por unanimidad al hombre por el beneficio de la duda.

“Fueron explicaciones absurdas como que las lesiones eran por rascarse”, expresó Kubatov. La resolución deberá darse en un plazo máximo de 10 días.

Lo condenan por abusar de su hija

En un juicio realizado el lunes, un hombre fue declarado culpable de abusar sexualmente de su hija menor de edad en la casa donde vivían en Cutral Co. Ahora resta determinar la pena que le impondrán por el delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo y, tal como se anunció, la audiencia será en el corto plazo.

La fiscal Marisa Czajka explicó que los abusos ocurrieron entre fines de 2013 y principios de 2014, cuando la niña tenía 6 años. Además, indicó que la cámara gesell a la niña fue una prueba clave para confirmar el abuso, ya que la menor relató lo sucedido.