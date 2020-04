Piden test de coronavirus para La Anónima Central

En ese contexto, reclamaron a los representantes de La Anónima que comience a tomar la temperatura a toda la gente que ingresa al establecimiento. La pistola de medición adquirida de forma reciente ya se está aplicando para los empleados. Asimismo, solicitaron la reducción de la jornada semanal a seis días, como se ha hecho en la vecina provincia y en la ciudad de Cinco Saltos. En su defecto, que el personal trabaje seis horas diarias.

"Si nosotros no reclamábamos la pistola láser, no la traían. Ahora falta que tomen la temperatura a los clientes, porque no sabemos si hay gente que ingresa a comprar con síntomas, y hemos visto que mucho egoísmo, personas no cumplen la cuarentena, como si nos les importara la situación", advirtió el gremialista.

Por la emergencia, pidieron también a la patronal que proteja a los empleados con barbijos, antiparras y todas las medidas que considere pertinente la autoridad sanitaria, como así también que marque una distancia de un metro y medio o dos metros entre cajeros y clientes, para evitar el riesgo de contagio. "Están trabajando sin protecciones. Y queremos antiparras también porque el virus también entra por los ojos. Queremos que trabajen lo más seguro posible", sostuvo Morrison.

Al petitorio de reclamos, sumaron la necesidad de que la empresa tome refuerzos equivalentes a 400 horas para La Anónima del centro, la más grande en esta ciudad; y 200 horas semanales para las sucursales 238 y 7 (ubicadas en Mariano Moreno 73 y La Esmeralda 1333).

Incluso exigieron la doble indemnización para un empleado que la empresa quisiera despedir con justa causa, según obra en el acta firmada.

Por su parte, la empresa sostuvo que aplica el protocolo de actuación diariamente, en relación a la pandemia; y agregó que la petición de tomar la temperatura a todos los clientes será trasladada a las autoridades provinciales competentes. Respecto a la posibilidad de cerrar las sucursales, un día a la semana, aseguró que acatará la norma que eventualmente dicten los gobiernos.

Las partes volverán a reunirse el lunes próximo. "Lo único que estamos pidiendo es que entre todos podamos resguardar a los trabajadores, frente a esta pandemia que nadie sabe muy bien cómo atacarla", concluyó el dirigente gremial.

LEÉ MÁS

La solidaridad se hace sentir en los barrios en época de cuarentena

Descartan casos sospechosos y se sumaron otros cuatro

Hay un nuevo caso positivo de coronavirus en Cipolletti

Fabrican camisolines para los trabajadores del hospital