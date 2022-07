Piden un helicóptero para ir a buscar a un criancero aislado por la nieve

"Estamos preocupados porque se quedó en la zona de la veranada, que no es habitual que estén ahí a esta altura del año. Pensaba que este invierno iba a ser igual que el año pasado. Se ve que se confió pensando que no iba a nevar", señaló Fuentes en diálogo con LMNeuquén, para luego detallar que el hombre se encuentra en el sector de Los Chenques, a unos 40 kilómetros de El Cholar.

"La única manera de llegar a ese lugar es en Helicóptero. No hay otra porque está el Río Trocomán que viene muy crecido. En ese sector de Los Chenques, que es zona de veranada, debe haber -por los menos- dos metros de nieve. Así que no hay otra forma de llegar que no sea en helicóptero. Desde el Vilu Mallín son tres horas a caballo para llegar a ese sector. Tres horas en épocas normales, cuando no tenés nieve", advirtió y precisó que tras los 15 kilómetros que separan la localidad que gobierna del paraje Vilu Mallín, hay que recorrer alrededor de 20 o 30 kilómetros a caballo para dar con el puesto de "Chanito".

rescate criancero nieve temporal el cholar Gentileza Prensa El Cholar

Por eso estamos gestionando con Martin Giusti que siempre tiene muy buena predisposición", dijo en alusión al director de Defensa Civil y Protección Ciudadana de la provincia. "Entendemos, igualmente, que este no debe ser el único caso, así que hay que tener un poco de paciencia hasta que podamos contar con el servicio", agregó.

"Gracias a Dios en la zona hay señal de Claro. Los crianceros tienen una pantallitas solares con las cuales cargan su celular y se comunican con su familia cuando tienen un poco de señal. Por la última comunicación que tuvo con un pariente, sabemos que estaba bien, pero que le estaban faltando víveres", agregó.