Una buena para el ex juex Diego Piedrabuena : la causa en la que se lo señalaba por manchar a un fiscal no logró dar con evidencia en su contra. Por esto, una jueza dictó su sobreseimiento y el de su esposa, que también había quedado involucrada.

"El procedimiento fue requerido en el contexto de una denuncia por supuesta coacción que efectuó el fiscal del caso Andrés Azar en la sede del Ministerio Público Fiscal el pasado 3 de junio, al recibir en su teléfono un mensaje con un documento PDF con fotos y textos referidos a su vida privada y laboral . A través del contenido de este documento, se planteó además que, supuestamente, había cometido delitos, algunos de ellos en perjuicio de su hijo y su hija, ambos menores de edad, y se lo cuestionaba por su actuación en casos que llevó adelante como fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales, entre otros aspectos", habían indicado sobre el allanamiento a la vivienda del ex juez desde el Ministerio Público Fiscal, en junio de 2021.

De acuerdo a lo indagado por LM Neuquén , los documentos no sólo contenían graves acusaciones en línea de lo manifestado por el organismo contra Azar, sino incluso fotografías de sus hijos pequeños, lo que generó un enojo mayor en el funcionario. Por este motivo, a raíz de la denuncia de Azar, la causa pasó a manos del fiscal Diego Azcárate de la unidad de Asignación de Casos, quien ordenó una serie de pericias informáticas para establecer el origen de los mensajes y los documentos.

Por ello, a Piedrabuena y su esposa, Liliana Geldres, se les secuestraron celulares, computadoras y pen drive, todos dispositivos que fueron sometidos a pericias informáticas por la Policía para dilucidar si tuvieron participación en la difusión del archivo que difamaba al funcionario.

Lo cierto es que, según planteó Azar al momento de denunciar, creía que Piedrabuena era quien estaba detrás de la movida para intimidarlo e influenciar su testimonio, siendo que debía declarar en el jury que se le iniciaría al ex juez por mal desempeño de sus funciones. Quien había provisto la información necesaria para la confección del PDF habría sido la ex esposa del fiscal, en un llamado a la esposa del ex juez, realizado el 9 de mayo.

"Lo que dijo la fiscalía es que existían elementos más que suficientes para sospechar que ese documento o informe proviene o se relaciona con Geldres y Piedrabuena, y tiene por finalidad una acción que busca amedrentar a Azar con cuestiones de su vida privada y que ello repercuta por su calidad de denunciante y testigo en el proceso del jury que se le sigue a Piedrabuena", recordó el ex juez, quien ejerció su propia defensa en la causa, en una audiencia este martes por la mañana.

No obstante, los investigadores que analizaron los dispositivos secuestrados no hallaron rastros de la confección ni difusión del documento en cuestión, como así tampoco ningún elemento que incrimine al matrimonio. Es por este motivo que el propio fiscal Azcárate solicitó el archivo de la causa por "no existir medidas probatorias pendientes que permitan echar luz sobre la cuestión" y "resultar materialmente imposible achacar dicho accionar a Geldres y Piedrabuena".

En este sentido fue el pedido de Piedrabuena a la jueza Leticia Lorenzo, a quien le solicitó -más allá que la causa nunca arribó a una formulación de cargos- el sobreseimiento para él y su esposa.

La magistrada Lorenzo, tras escuchar los argumentos esgrimidos y sin la oposición del fiscal Azcárate, dictó el sobreseimiento para Piedrabuena y Geldres.