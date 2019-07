Pinola: "Llegar al martes con opciones, ese es mi objetivo"

“Voy a hacer todo lo que sea necesario para poder estar. Llegar al martes con opciones, ese es mi objetivo; una vez ahí, decidirá Marcelo”, explicó el defensor después de realizarse estudios médicos.

El central aseguró sentirse mejor. “A partir de hoy (por ayer) hay que ponerse a trabajar para intentar llegar al martes”, agregó.

“Cuando me paré y traté de probar, veía que no estaba para lo que requería ese momento del partido. No soy tonto, si salí es porque no podía. Preferí darle el paso a un compañero que estuviera bien. Son instancias decisivas”, explicó al ser consultado por el momento de la lesión y su rápido pedido de cambio.

También reconoció que jamás sufrió cuestiones musculares en toda su carrera, cosa que lo sorprende hasta a él mismo, y por eso le resultó muy difícil describir lo que sintió al cuerpo médico del equipo. “Muscularmente jamás había tenido problemas en mi carrera, es algo de lo que yo mismo me sorprendo”, indicó el defensor.

Nació el cuarto Muñequito

La esposa del técnico Marcelo Gallardo, Geraldine La Rosa, dio a luz al cuarto hijo de la pareja después de Nahuel, que juega en Primera, Matías y Santino, en formativas.