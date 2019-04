PJ: piden una purga ejemplificadora del padrón de afiliados

96.172 votos obtuvo Unidad Ciudadana-Frente Neuquino en los comicios provinciales del 10 de marzo.

La fórmula que integraban Ramón Rioseco y Darío Martínez consiguió el segundo lugar en los comicios que ganó el MPN.

Fallas

Entre ellas, mencionó irregularidades detectadas por la Justicia Electoral Federal, como la falta de elecciones complementarias para distintos cargos, la aparición de listas incompletas

y el no respecto a la ley de cupo. Además, indicó que el partido fue sancionado con una multa del dos por ciento diario de todo lo percibido en concepto de recursos por no haber cumplido con la presentación de los balances del ejercicio anual 2018. “En virtud de que los consejeros provinciales formamos parte del órgano de conducción partidario, solicito que instruya a la apoderada del partido a no conculcar el derecho de información”, señaló Pochini en su carta documento dirigida a Martínez.

LEÉ MÁS

La paritaria petrolera vuelve a reunirse el miércoles

UNCo: docentes universitarios van a un paro por 48 horas