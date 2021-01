Planean llevar el boleto de colectivo a 40 pesos en enero

Recordó que el boleto cuesta hoy 34,5 pesos y se acercará a los 40. Explicó que no puede dar más precisiones porque “es un número que estamos tratando de definir de acuerdo a la estructura de costos”. Recalcó que, desde el Municipio, “hacemos un esfuerzo económico muy grande para que el sistema funcione”.

“Tenemos una tarifa que está congelada desde hace ya un año y ha habido insumos que han aumentado, como por ejemplo el combustible y repuestos”, justificó y dijo que el aumento de Neuquén está en sintonía con “lo que ha ocurrido en todo el país, que se ha revisado y en todas las jurisdicciones es prácticamente lo mismo”.

Autobuses Neuquén colectivos

Lucas Fernández, gerente de Autobuses Santa Fe, el grupo que maneja Indalo-Autobuses Neuquén, contó que ellos solicitaron una actualización en varias oportunidades, pero no estaban al tanto de la suba que se anunció.

“Si las ciudades más grandes están acomodando la tarifa, entiendo que en Neuquén han decidido incrementarla también, pero no me informaron ni cuánto ni cuándo, no lo sé aún y me sorprendió lo que dijo la gente del Municipio”, aseguró.

Recordó que, hasta ahora, “la tarifa no se aumentaba porque el Estado nacional condicionaba el pago de subsidios a que se mantuviera así, pero esa condición no existe más y todas las provincias y municipios están aumentando”.

Paro de colectivos -03.jpg Claudio Espinoza

“En el resto del centro y sur del país, el boleto va a estar entre los 40 y 45 pesos: está a 41 pesos en Córdoba, en Santa Fe sale 42,50 desde la semana que viene, Corrientes a 42, Paraná a 41,5 y no sé en cuánto va a quedar Bariloche, pero es el rango medio que están negociando y aplicando”, detalló.

Aclaró que la única excepción es el noroeste argentino “que, por una cuestión de economía de bolsillo y participación del Estado, tenía boletos que estaban de 18 a 25 pesos y se van a ir a una media de 34 a 36”.

En Neuquén, explicó, “nosotros por contrato hacemos un reclamo cuando la diferencia de costos o la caída de ingresos supera el 10 por ciento y venimos así desde abril; después, el Municipio puede hacer lugar, rechazarlo o atenderlo con subsidio o tarifa, corre por cuenta de ellos”.

p06-f02-autobuses-neuquen.jpg

El transporte funciona con un 40 por ciento en rojo

Según el titular de Autobuses Santa Fe, Lucas Fernández, los ingresos de las empresas de colectivos de la ciudad disminuyeron casi un 40 por ciento con la pandemia. Observó que ese rojo sólo se puede cubrir con una tarifa más alta, mayores subsidios o más pasajeros.

“Antes de la pandemia, en situaciones normales, del cien por ciento de la recaudación, un 50 por ciento era subsidio y la otra mitad, venta de pasajes”, detalló. Añadió que, en boletos, “estamos percibiendo el 20 por ciento, de modo que hay una caída del 35 a 40 por ciento en nuestros ingresos”.

Junto con esa caída, señaló, soportaron un incremento de los costos por inflación. “De todos los rubros, el que menos se actualizó son los sueldos, porque la paritaria se arregló en un 30 por ciento, pero tenemos después los neumáticos que aumentaron 150 por ciento”, precisó.

La-Provincia-congeló-las-tarifas-del-transporte-por-120-días.jpg

Recordó que los subsidios de Nación y Provincia vienen por presupuesto y no se pueden actualizar, de modo que la única variable para evitar la suba de la tarifa son los aportes del Municipio, "que no son fijos y tienen que ver con la estructura de costos: si hay un equilibrio, no ponen plata, pero si hay una diferencia, sí”.

Indicó que, hasta que no recuperen “por lo menos el 80 por ciento de los pasajeros de 2019, vamos a estar en crisis, en una situación de subsistencia”.

Reconoció la ayuda municipal igual tiene un techo “porque la normalidad sólo se retoma si transportamos más gente, sino no hay plata que alcance”. Agregó que sostener el sistema con el 20 por ciento del pasaje, como ocurre hoy, implica "montos muy grandes hasta para la ciudad de Neuquén y no se pueden sostener con subsidios”.

Una tarifa "aplicable"

El gerente de Autobuses Santa Fe, Lucas Fernández, observó que el boleto en Neuquén tendría que estar alrededor de los 60 pesos si se mantiene su valor "histórico", aunque hoy es un monto que los usuarios no pueden afrontar.

"Neuquén, históricamente, tuvo el boleto un 50 por ciento por encima de Córdoba, que serían 60 pesos, pero eso hoy no se puede pagar y hay una tarifa que es la aplicable, la que la mayoría de la gente puede pagar sin generar una merma importante de pasajeros”, argumentó.