Plasma: reduce mortalidad en casos de Covid-19

En el artículo publicado en la revista académica The New England Journal of Medicine se especificó que el grupo de trabajo “identificó el plasma convaleciente como una terapia potencialmente beneficiosa en pacientes hospitalizados con Covid-19. Nuestro principal hallazgo fue que entre los pacientes con Covid-19 que no estaban recibiendo ventilación mecánica, la transfusión de plasma con altos niveles de anticuerpos se asoció con un menor riesgo de muerte que la transfusión de plasma con bajos niveles de anticuerpos”.