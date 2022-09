Playas de Puerto Pirámides contaminadas de basura

El subsecretario chubutense calificó como “terrible” la cantidad desechos de la pesca en la costa y aclaró que “eso que pudimos navegar apenas unos 8 kilómetros por las condiciones climáticas y no llegamos a la peor parte entre Morro Nuevo y Punta Delgada donde las corrientes marinas y el viento tienden a depositar allí”. Y aseguró “no tener ninguna duda” que todo lo que llega a la costa es producto de la industria pesquera.

La tarea de limpieza de esas playas no resulta sencilla porque están alejadas de centros urbanos y a ellas se accede por lo general descendiendo de prominentes acantilados. “Hay otro componente y es el de no molestar a las especies (marítimas) porque en esta época del año están en pleno proceso de reproducción”, aclaró Casin.

Chubut cuenta con el “Plan de Censo y Limpieza Costera”, que se lleva adelante todos los años, y consiste en organizar cuadrillas de recolección de basura en el área costera. El gobierno informó que en las últimas campañas de limpieza se juntaron más de 2000 cajones de plástico de la industria pesquera a los que, además, se llenó con otros desechos que se colocaron en su interior como baldes, pedazos de cajas, guantes, cabos, partes de redes, etc.

El problema no es nuevo y para mitigarlo se obligó a las empresas a rotular los cajones para saber el origen de los mismos y habilitar la vía sancionatoria. “Pero eso no dio resultado porque las empresas dicen que le pierden la trazabilidad al cajón y no se pueden hacer cargo”, sostuvo Sergio Casin.

Tampoco sirvió la aplicación de multas, teniendo en cuenta que se pagaron sin mayor dificultad pero eso no morigeró la situación. “Otros elementos menores que también aportan a la contaminación, como guantes de trabajo, trapos y látex, son arrojados al mar cuando se limpia la cubierta de las embarcaciones con un potente chorro de agua que expulsa todo al mar”, dijo.