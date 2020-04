Plaza Huincul cumple 54 años y festeja desde casa

Con la unidad municipal, el intendente, que ya vivió otra catástrofe natural en febrero cuando un tornado arrasó media ciudad, se quiere asegurar de poder mitigar las secuelas que causará el virus en la economía huinculense. "El mercado interno está complicado. Todo lo que es hidrocarburos está parado absolutamente y es nuestro principal motor, pero ya hemos tomado medidas en conjunto con Petroleros y Camioneros para sufrir el menor daño posible", sostuvo el mandatario.

En tanto, uno de los únicos proyectos que no se han congelado por la pandemia es la marcha de la industria textil, que se ha intensificado con la producción de barbijos, camisolines y mamelucos descartables para repartir en hospitales y a trabajadores que deban exponerse a la posibilidad de contraer el virus.

Plaza Huincul no festejará su aniversario como suele hacerlo, pero celebra que no hayan casos de COVID-19 en la ciudad. "Por el momento no tenemos casos, ni siquiera sospechosos, y eso es lo importante, porque se han tomado medidas para prevenir que el virus entre a la ciudad", dijo Suárez.

Además, contó a LM Neuquén cuales son los deseos que pedirá cuando sople la vela de cumpleaños de la ciudad. "Ojalá que cada persona cuide a su familia, a su vecino y a la ciudad. Quiero que estén convencidos de que entre todos y siendo solidarios, como siempre ha sido nuestro pueblo, vamos a salir adelante con las herramientas que tenemos y con la fuerza que nos caracteriza a los huinculenses", expresó el mandatario. Y fue contundente sobre lo que viene: "Nos depara un presente y un futuro de la mano de los jóvenes, con la guía de nuestros viejos, y en este momento hay que cuidarlos mucho".

