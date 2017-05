Plaza se fue del MPN y se cae la elección del síndico

Pero todo indica que Plaza no va a acompañar la moción del MPN, con lo cual se caería la designación de quien se sumaría al cuerpo de auditores que deben controlar las cuentas de la Municipalidad, cargo que quedaría desierto, al menos para lo que resta del año (ver aparte). De concretarse esta situación, se alimentarían las especulaciones en torno al rol que habría jugado en la renuncia de Plaza el intendente Horacio “Pechi” Quiroga, a quien le cae como anillo al dedo que la oposición no pueda imponer el nombramiento de un síndico (el elegido era Andrés Vicel) no afín al oficialismo de la ciudad.

Para el MPN, además de esta mala noticia se suma otra: la oposición podría perder la mayoría en el recinto a partir de la salida de Plaza. El cuerpo quedaría dividido para la sanción de ordenanzas con nueve concejales por lado y, en ese hipotético escenario, debe definir el presidente del Concejo, David Schlereth.

Pese a que se esperaba de un momento a otro por la mala relación que tenía puertas adentro del bloque del MPN en el Concejo, la renuncia de Plaza generó sorpresa ayer. La presidenta del bloque emepenista, Andrea Ferracioli, se había pronunciado días atrás respecto de que el partido debía votar en bloque la designación del síndico, anticipándose a una renuncia inminente de Plaza. Consultada por este diario, Ferracioli, si bien dijo sentirse “sorprendida” y “desconocer” los motivos de la renuncia, apuntó: “Fuimos electos para representar al MPN, dando respuestas a la gente y dejando de lado egoísmos y personalismos”. Sobre si se le iba a pedir formalmente la banca a Plaza, indicó que sobre eso deben opinar las autoridades del partido, pero advirtió: “Ella llegó de la mano del MPN”.

La estrategia, se supo, fue otorgarle la menor entidad posible al tema. Lo que trascendió, más allá de la cuestión política en la que le endilgan “venderse” a Pechi, es que Plaza tenía serias diferencias con sus compañeros de bancada, quienes le reprochaban el no acompañamiento a ciertas posturas del bloque respecto de diversos temas en los que la concejal tenía, según se aseguró, “intereses particulares”.

Del lado del quiroguismo, esta renuncia en el MPN se festejó como una victoria política.

Nueva banca

Conformará un bloque propio

Laura Plaza presentó su renuncia al MPN a través de un comunicado en el que anunció la conformación de un bloque unipersonal denominado Convicción Cívica. Manifestó que tomó esa decisión “por razones de estricta convicción personal”.

Plaza solicitó al presidente del Deliberante, David Schlereth, que “institucionalmente se disponga a la constitución de un bloque unipersonal bajo la denominación Convicción Cívica”. Plaza había logrado su banca en los comicios de 2015, acompañando la candidatura a intendente de Pablo Bongiovani.

Pereyra le pidió que deje la banca de concejal por el partido

Neuquén

El senador nacional, líder del sindicato petrolero y referente de la línea Azul y Blanca del MPN, Guillermo Pereyra, le pidió ayer la renuncia a la concejal Laura Plaza, luego de haber manifestado que dejaba la banca para conformar un nuevo bloque partidario.

“No es legítimo que uno ostente un cargo por un partido si no es de ese partido”, dijo el senador, en declaraciones a LU5.

A través de un comunicado, la concejal neuquina manifestó que tomó la decisión “por razones de estricta convicción personal”. Su dimisión impactó de lleno en un tema sensible que hoy tiene en pleno debate a la gestión del intendente Horacio “Pechi” Quiroga y el partido provincial: la elección del síndico municipal que se define hoy y que audita las cuentas de la comuna capitalina.

“Si ella renunció al MPN tiene que entregar el cargo al partido. Tiene que devolver la banca. Si yo soy senador del MPN y quiero formar un minibloque unipersonal tengo que dejarle la banca al partido”, manifestó Pereyra.

Aún no hubo un pronunciamiento oficial del MPN.

Concejo

Se espera una sesión polémica

A las 11 de hoy está convocada la sesión en la que el Concejo Deliberante tratará la designación de un nuevo síndico en reemplazo de Eduardo Benko, quien ocupa el cargo en la actualidad y va por su tercer mandato, pese a que está impedido desde el punto de vista legal. La idea del MPN, junto con el resto del arco opositor, era apoyar la designación del contador Andrés Vicel, algo que seguramente se verá frustrado por la imposibilidad de llegar a los 10 votos. Del resto de los candidatos, tres integran el equipo contable del gobierno quiroguista: Marcela Rosas, Darío Duffard y Carlos Serassio. Los otros candidatos son Ángela Hidalgo, María Noemí Díaz, Miguel Ángel Blok y Ana María Vecchi.