Plottier: amenazó a su ex suegro con una escopeta

Plottier.- La víctima caminaba por el barrio El Chacay, cuando tres jóvenes armados lo sorprendieron. “Te voy a hacer cagar”, le dijo una cara más que familiar y a pesar de que intentó correr no pudo escapar. Una escopeta en la cabeza y dos cuchillos lo paralizaron. Quien lo amenazaba de muerte era nada menos que su ex yerno, quien recibió una probation y deberá pagarle dos mil pesos por el mal trago a su ex suegro.